تكنولوجيا: شركة Telcast تقدم Teclast M50 HD.. جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد بسعر معقول #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد نجحت شركة Teclast في إنشاء أجهزة لوحية بأسعار معقولة. كما انه تمكنت ايضًا من الالتفاف على بعض إجراءات خفض التكاليف المعتادة في هذه الفئة السعرية.

فيمكن بالفعل شراء جهاز Teclast M50 HD من Amazon مقابل 160 دولارًا تقريبًا. وعلى الرغم من سعره، إلا أنه لايزال يوفر مساحة تخزينية كبيرة: مع ذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت و 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

علاوةً على ذلك، يمكنك الحصول على شاشة عالية الدقة بالكامل ومناسبة لبث المحتوى عالي الدقة بفضل دعم Widevine L1.

تضيف الشركة أيضًا مودم محمول، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الإنترنت في أي مكان تقريبًا أو إجراء مكالمات باستخدام Teclast M50 HD.

يعمل الجهاز بنظام Android 13 والذي يساهم في تسهيل العثور على طريقك على الجهاز اللوحي، ولم تقم Teclast أيضًا بتثبيت تطبيقات bloatware أو تطبيقات إعلانية من بائعي الطرف الثالث.

وعلى الرغم من سعره المنخفض، إلا أن الجهاز يحتوي على هيكل معدني يبدو أنيقًا بلونه الأزرق الساطع، وهو مستقر إلى حدما.

ومع ذلك، فإن الجهاز يوجد به بعض العيوب. مثل انه لا يمكن استخدام الكاميرات بشكل عام لالتقاط الصور، نظرًا لأن الصور ضبابية وليست مشرقة جدًا.

وفي حين أن إمكانيات أداء الجهاز اللوحي لا تزال كافية للتشغيل اليومي، إلا أنها عند مستوى منخفض حتى بالنسبة لهذه الفئة السعرية.

يستغرق شحن البطارية التي تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير وقتًا طويلاً، وبمجرد إعادة شحنها بالكامل، لن يستمر الجهاز اللوحي في تشغيل البطارية لفترة طويلة مثل بعض المنافسين.

المصدر

اعلان





