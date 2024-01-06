تكنولوجيا: شركة Cooler Master تطلق X Silent Edge …أول وحدة تزويد طاقة بقوة 1100 واط بدون مروحة #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم الإعلان رسميًا عن وحدة تزويد الطاقة X Silent Edge من قِبل شركة Cooler Master، وعلى ما يبدو، فإن هذه الوحدة تعتمد تصميمًا بدون مروحة.

وبشكل أكثر تحديدًا، تقول Cooler Master أن وحدة X Silent Edge تستخدم “تقنية الأنابيب الصحية المتقدمة“، والتي تضمن الأداء الحراري الأمثل وتعزز عمر المكونات.

وبالحديث عن المكونات، تعتمد وحدات إمداد الطاقة الجديدة على أجزاء عالية الجودة. فوفقًا لـ Cooler Master، فإن وحدات الطاقة هذه مصنوعة من شرائح Infineon IC، والتي توفر موثوقية وأداء أفضل.

وللمزيد من تحسين الاستقرار، تتمتع وحدات X Silent Edge بمراقبة رقمية، والتي توفر معلومات في الوقت الفعلي عن الحمل ودرجة الحرارة. وتطلق Cooler Master على أداة المراقبة هذه برنامج MasterCTRL. ويُسمح للمستخدمين بإدارة معلمات الوحدات مباشرة من سطح المكتب الخاص بهم.

وفيما يتعلق بالكفاءة، تحتوي وحدة الطاقة Cooler Master X Silent Edge على مقوم جسر نشط. وهذا، وفقا للشركة المصنعة، يساعد على تحسين الكفاءة والأداء. وتقول Cooler Master أن مصادر الطاقة السلبية هذه مثالية للاعبين ومنشئي المحتوي.

يمكن الاختيار من بين طرازات 1100 واط و850 واط. وولكن لم يتم تأكيد تفاصيل الأسعار والتوفر من قبل العلامة التجارية بعد.

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