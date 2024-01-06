تكنولوجيا: فرشاة الأسنان الكهربائية الذكية Oral-B iO Series 7 متاحة الآن بخصم 71 دولار #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انخفض سعر فرشاة الأسنان الكهربائية الذكية Oral-B iO Series 7 إلى 149 دولارًا على متجر أمازون بعد خصم 71 دولارًا. وتأتي هذه الصفقة كجزء من عملية بيع أكبر يصل الخصم فيه إلى 55 بالمائة على فرشاة أسنان Oral-B.

تعتبر iO Series 7 الاختيار الأفضل بالنسبة لفرش الأسنان الذكية لأنها تحقق توازنًا جيدًا بين الميزات والقدرة على تحمل التكاليف، خاصة إذا كان بإمكانك الحصول عليها بالسعر الحالي.

تحتوي فرشاة الاسنان على شاشة LED باللونين الأبيض والأسود والتي تخبرك بمعلومات مفيدة مثل الوضع وعمر البطارية والمدة المتبقية في مؤقت الدقيقتين.

يأتي رأس الفرشاة مع اهتزاز قوي ولكنه لا يسبب تخدير للشفاه مثل فرش الاسنان الذكية الاخرى. كما تشير الحلقة المضيئة إلى ما إذا كنت تضغط بقوة كبيرة أم لا بقوة كافية.

إذا كنت تريد تنظيف أسنانك بالفرشاة أثناء النظر إلى هاتفك، يمكنك مشاهدة رسومات متحركة للترفيه وهي مجموعة من الأسنان تتحول ببطء من اللون الأزرق إلى الأبيض حيث تقوم أجهزة الاستشعار الداخلية بتتبع موضع الفرشاة وحركتها.

تأتي الفرشاة مع رأس بديل وحافظة وقاعدة شحن والتي يجب أن تحتاج إلى استخدامها مرتين فقط في الشهر.

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