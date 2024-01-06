تكنولوجيا: شاومي تكشف عن جهاز تنقية المياه الجديد Mijia 1200G Pro المزود بشاشة على الصنبور #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي جهاز تنقية المياة Mijia Dual-Core Water Purifier 1200G Pro في الصين. ويعتمد هذا الجهاز الجديد على طراز 1200G الاقدم، مع ترقية من نظام ترشيح فردي إلى نظام ثنائي الكربون لتحسين طعم المياه.

وتتمتع الآن عناصر التنقية المزدوجة 400G و 800G في 1200G Pro، والتي تزيل البكتيريا والمعادن الثقيلة، بعمر افتراضي يصل إلى ثماني سنوات، وهي زيادة عن متوسط ​​العمر المتوقع لمدة خمس سنوات للأجزاء الموجودة في 1200G الأقدم.

يحتوي جهاز تنقية المياه Mijia على نظام تنقية من ثماني مراحل، والذي يتميز بعنصر البولي بروبلين لإزالة الرواسب والصدأ إلى جانب طبقات الكربون المختلفة.

يمكن للصنبور أن يملأ كوبًا من الماء في ثلاث ثوانٍ بمعدل 3.2 لتر في الدقيقة. ويحتوي الجهاز على نسبة 5:1 من المياه النقية إلى النفايات، وتعرض الشاشة المدمجة معلومات مثل إجمالي المواد الصلبة الذائبة للمياه، وأي مشاكل في الجهاز وتذكيرات لاستبدال عناصر التنقية.

وبدلاً من ذلك، يمكنك عرض الإحصائيات من جهاز التنقية، مثل جودة المياه واستهلاك المياه واستخدام الفلتر، في تطبيق شاومي.

هناك فائدة أخرى لإصدار Pro، وهي زيادة الضمان الذي تقدمه شاومي من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.

يمكنك الآن شراء جهاز تنقية المياه Xiaomi Mijia Dual-Core Water Purifier 1200G Pro في الصين بسعر مخفض قدره 3299 يوان (اي حوالي 465 دولارًا أمريكيًا). ويبلغ سعر التجزئة الموصى به للمنتج 3499 يوانًا (490 دولارًا).

يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة شاومي ستطلق هذا المنتج في أسواق أخرى.

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