تكنولوجيا: إطلاق WELOV P200 Pro كأول جهاز تنقية هواء معتمد من Matter في العالم #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت WELOV أن أحدث أجهزتها من سلسلة P200؛ وهو أول جهاز تنقية هواء يحصل على شهادة Matter 1.2 في العالم.

وتشير العلامة التجارية إلى أن الميزة الجديدة قد تكون أكثر جاذبية للعملاء المحتملين الذين يحبون النوم مع تشغيل جهاز تنقية الهواء الخاص بهم.

تشير المعلومات إلى أن مكونات الهواء من فئة PM2.5 (التي تغطي الجزيئات التي يحتمل أن تكون ضارة مثل تلك المرتبطة باحتراق الوقود) تزداد في الهواء.

ووفقًا لذلك، تم تصنيف جهاز P200 Pro على أنه يقوم بضبط أوضاع التنقية وفقًا لدورات النوم الخفيفة والعميقة في الوقت الفعلي عندما يتم تفعيل الوصول إلى بيانات تتبع النوم الخاصة بـ Apple Health.

وتؤكد WELOV أيضًا أن شهادة Matter الخاصة بجهاز التنقية الجديد ستسمح له بالتكامل بشكل أكثر سلاسة مع أجهزة المنزل الذكي وأجهزة إنترنت الأشياء المنزلية الأخرى من علامتها التجارية وتلك الخاصة بالشركة الأم AiDot بشكل عام.

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