تكنولوجيا: الكشف عن النظام الجديد LG webOS Re لأجهزة التلفاز #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يجري الآن عرض LG التجريبي لأجهزة التلفاز الخاصة بها لعام 2024، بما في ذلك شاشات OLED و QNED الجديدة، رسميًا في لاس فيغاس خلال حدث CES2024.

وستعمل هذه الشاشات الجديدة والمتطورة على تشغيل أحدث إصدار من واجهة المستخدم webOS الخاصة بالشركة.

أطلقت LG أيضًا نظام webOS Re: New لأول مرة في حدث CES 2024 بهدف جلب متعة تجربة التلفاز الجديدة للعملاء الحاليين للسنوات الخمس القادمة.

في غضون ذلك، من المقرر أن يبدأ التحديث إلى أحدث إصدار من النظام في أوائل عام 2024 إلى أجهزة التلفاز الذكية المؤهلة، والتي تم تصنيفها لتأتي مع واجهة مستخدم قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة تقوم بفرز المحتوى إلى فئات تتمحور حول المستخدم وتقدم العروض.

سيبدأ طرح نظام webOS Re:New على جميع إصدارات LG OLED التقليدية التي تم إصدارها في عام 2022، بالإضافة إلى OLED Flex و Posé.

وسيتم انضمام اجهزة تلفاز QNED99 وQNED95 من عام 2022 إليهم كأعضاء أوليين في النظام، وقد يتم قبول إصدارات أخرى من أجيال أخرى قريبًا.

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