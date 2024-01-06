تكنولوجيا: شركة Clicks تريد إحياء حافظات آيفون المزودة بلوحات المفاتيح مجددًا #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة تدعى Clicks مقرها المملكة المتحدة ملحقًا جديدًا لهواتف آيفون في معرض CES 2024 في لاس فيغاس والذي قد يشد محبي هواتف BlackBerry.

ويتمثل هذا المنتج في كونه حافظة ولوحة مفاتيح فعلية كاملة في هيكل واحد، والتي يمكنك توصيلها بجهاز آيفون إذا كنت تريد تجربة كتابة لمسية أكثر.

تتواجد لوحة المفاتيح هذه في الجزء السفلي من الحافظة ولا تغطي أي جزء من الشاشة أو أي جزء من الجهاز على الإطلاق بخلاف ظهرها وحوافها. بل انها تزيد من طول الهاتف، مما يتيح لك رؤية كاملة لكل ما هو موجود على الشاشة حتى أثناءالكتابة.

تتصل لوحة المفاتيح هذه بجهاز آيفون من خلال منفذ Lightning أو منفذ USB-C، اعتمادًا على الطراز الخاص بك، وتسمح لك بشحن هاتفك كالمعتاد.

لا يحتوي الجهاز على اتصال Bluetooth، ولكن هذا يعني أيضًا أنه لا يحتاج إلى بطارية لشحنه.

علاوةً على ذلك، يمكنك تشغيل الإضاءة الخلفية إذا كنت تريد استخدامه في الليل أو في الظلام، ويمكنك استخدام مجموعة من اختصارات لوحة المفاتيح إذا كنت تريد التنقل في جهازك دون استخدام شاشة اللمس.

ومع ذلك، فإن المفاتيح تبدو صغيرة جدًا، وقد تجد نفسك تواجه صعوبة في الكتابة إذا كانت أصابعك كبيرة.

يمكنك طلب حافظة لوحة المفاتيح Clicks Creator من موقع الشركة الآن مقابل 139 دولار، لكن الشحن لن يبدأ حتى 1 فبراير.

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