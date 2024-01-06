تكنولوجيا: مراجعة للبروجكتر Freestyle 2 من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت سامسونج بروجكتر Freestyle 2 بتصميم أنيق يتضمن عدد من المميزات، ويدعم دفع أعلى جودة للصور وفي السطور القادمة نستعرض تفاصيل هذا الإصدار.

يتميز الجيل الثاني من بروجكتر Freestyle بتصميم صغير الحجم، يقدم صور بألوان حادة بأفضل نسبة سطوع.

السعر

قدمت سامسونج جهاز Freestyle 2 للأسواق بسعر 800 دولار، ولقد توفر هذا الإصدار في عدد من الأسواق منذ شهر سبتمبر الماضي.

التصميم

انطلق الجيل الثاني من أجهزة Freestyle بنفس لغة التصميم المميزة للإصدار الأول، حيث يأتي Freestyle 2 بتصميم إسطواني صغير الحجم، مع قاعدة بمنصة متحركة لدعم ضبط جهاز العرض بالشكل الأمثل، وهي من المميزات التي ينفرد بها هذا الإصدار عن أجهزة العرض المنافسة، أيضاً يتميز هذا الإصدار بتصميم مرن يدعم التدوير بزاوية 180 درجة لتحديد موضع Freestyle بدقة أكبر.

المميزات

يدعم Freestyle 2 دقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما يدعم أيضاً تقنيات HDR10+، وHLG، كما يرتكز الجهاز على مصدر لإضاءة LED، ويمكن أن يدعم عمر إفتراضي يصل إلى 30000 ساعة، بنسبة سطوع 230 ANSI.

كما يأتي الجهاز بمكبرات صوتية مدمجة تدعم صوتيات متعددة الإتجاهات بزاوية 360 درجة، أيضاً تقدم سامسونج هذا الإصدار بتقنية الضبط التلقائي، وللإتصال يضم الجهاز منفذ micro HDMI.

وتستهدف سامسونج التركيز بشكل خاص في جهاز Freestyle 2 على التصميم صغير الحجم الذي يدعم ميزة التنقل السريع، مع مميزات ذكية تشمل دعم تشغيل الألعاب، كما يدعم موصل HDMI ARC، ويدعم الجهاز أيضاً الإتصال اللاسلكي عبر البلوتوث بمكبر صوتي خارجي، لذا يقدم مميزات أكثر مرونة في تعزيز تجربة المستخدم.

أيضاً ينطلق الجيل الثاني من بروجكتر Freestyle بنظام تشغيل Tizen من سامسونج، والذي يتوفر في أجهزة تلفاز سامسونج، لذا سيتاح للمستخدم الوصول للكثير من خدمات بث المحتوى مثل Netflix وPrime Video وDisney Plus، ويمكن الوصول السريع لهذه الخدمات عبر زر في جهاز التحكم عن بعد.

من جانب أخر يأتي جهاز التحكم عن بعد الذكي بميزة الشحن بالطاقة الشمسية عبر لوحة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم، وهي ميزة جيدة لدعم المستخدم بشحن الجهاز بشكل كامل دون الحاجة إلى بطارية تدعم إعادة الشحن.

ويعد دعم الألعاب من أهم المميزات المقدمة من سامسونج في هذا الإصدار، إلا أن هذه الميزة لا تتضمن منصة سامسونج للألعاب “Gaming Hub”، لذا سيتوفر للمستخدم إختيار بتشغيل ألعاب Xbox عبر خدمة “Xbox Games Pass” مباشرة عبر وحدة Xbox للتحكم في الألعاب.

وفي التجربة العملية لجهاز البروجكتر يمكنك أن تختبر الآداء والإستجابة السريعة، مع إستقرار الإتصال بين وحدة Xbox للتحكم في الألعاب وبين شاشة جهاز العرض.

أيضاً يدعم Freestyle 2 ميزة إنتاج صورة بحجم 100 إنش، كما تقدم سامسونج ميزة رائعة تتيح إستخدام اثنان من وحدات أجهزة العرض لبث صورة بحجم أكبر من 160 إنش.

جودة الصورة

يمكن لجهاز البروجكتر المقدم من سامسونج أن يدعم إسقاط صورة بأحجام مختلفة، وفي ظروف عرض مختلفة بين الأماكن المغلقة المحدودة، أو المواقع المفتوحة.

وفي الوقت الذي لا تقدم فيه أجهزة البروجكتر الآداء الأمثل في ظروف الإضاءة الساطعة في ساعات النهار، بشكل خاص في مستويات السطوع والتباين، إلا أن الجيل الثاني من Freestyle كشف عن آداء رائع في التجربة العملية لعدد من مقاطع الفيديو، حيث يقدم أسرع آداء مع ألوان أكثر دقة وطبيعية على الشاشة.

يمكنك أيضاً أن تلاحظ دقة التفاصيل في الصورة، مع ألوان ثابتة بمستوى جيد، وتفاصيل دقيقة للوجوه والملابس في الصورة.

هل يستحق Freestyle 2 الإقتناء؟

يجمع جهاز Freestyle 2 العديد من المميزات لدعم المستخدم بآداء رائع، حيث يأتي بتجربة سلسة في ضبط الإعدادات بشكل سريع والذي يقدم للمستخدم إختيار بين الضبط اليدوي أو التلقائي عبر التطبيق.

أيضاً يتمتع هذا الإصدار بآداء أسرع في البرامج مقارنة بالجيل الأول، كما يتميز الإصدار الجديد بالترخيص الرسمي الذي يتيح للمستخدم تشغيل خدمات بث المحتوى بالدقة الأصلية، على عكس أجهزة العرض التي قد تأتي بمميزات أعلى لكن دون ترخيص مما يؤدي إلى تشغيل خدمات بث المحتوى بأقل دقة عرض.

كما يأتي Freestyle 2 بتقنية ذكية لدمج اثنان من أجهزة البروجكتر للحصول على حجم أكبر في العرض يصل إلى 200 إنش.

أيضاً يدعم هذا الإصدار منصة Smarthings من سامسونج والتي تتيح للمستخدم التحكم في جميع الأجهزة الذكية المقترنة بالمنصة من خلال البروجكتر، كما يدعم الجهاز الضبط التلقائي، مع تجربة صوتية مذهلة، لهذا فإن جهاز Freestyle 2 يعد إختيار جيد للإقتناء بين الأجهزة المنافسة في الأسواق.

0.00 انطلق بروجكتر Freestyl 2 بتقنيات ومميزات جديدة مع تحسينات في الآداء وجودة الصورة عن الجيل الأول 9.0/10 الإيجابيات تصميم أنيق ومرن

سعر جيد مقارنة بالإصدار الأصلي

مفتاح keystone التلقائي

دعم الجمع بين اثنان من الوحدات لإسقاط الصورة بححم أكبر السلبيات لا يوجد تركيز على دقة 4K

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