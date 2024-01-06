تكنولوجيا: ‏OPPO تشارك عينات من صور هاتف Find X7 Ultra قبل إطلاقه في 8 يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستقدم شركة OPPO مجموعة Find X7 في 8 يناير، ونتوقع ان يكون هاتف Ultra هو اول هاتف يتم إطلاقه في المجموعة.

وقد عدت الشركة بأن الهاتف سيكون متميز بقدرات كاميرا هائلة، والآن لدينا عينات صور من إحدى كاميرات الهاتف المقربة.

ونشرت الشركة صور على منصة Weibo، والتي تم التقاطها في الوضع الرأسي، وتكشف الصور عن الألوان الطبيعية والتفاصيل الواضحة والخلفية الضبابية الرائعة.

يجب أن نذكر أن جميع الصور بها آثار طفيفة نظرًا لأنه تم تحميلها على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي وتم تطبيق مستويات عالية من الضغط عليها.

تم التقاط الصور باستخدام العدسة المقربة القصيرة، نظرًا للبعد البؤري المذكور البالغ 65 مم. ومن المتوقع أن يكون لدى الشركة جهازي عدستين منظار مع هاتف Find X7 Ultra، مع قدرة الكاميرا على التقاط كل شيء بالبعد البؤري 14-135 ملم، مع بعض المساعدة من Hasselblad في ضبط المعالجة.

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