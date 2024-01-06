تكنولوجيا: أجهزة Galaxy Z Fold و Z Flip المستقبلية قد تتميز بتقنية Ironflex الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف قائمة العلامات التجارية في خدمة معلومات حقوق الملكية الفكرية الكورية المقدمة من سامسونج عن تقنية جديدة قادمة لأجهزة Galaxy Z Fold وZ Flip المستقبلية.

ونظرًا لتوقيت الإدراج، ربما يكون من الآمن افتراض أن هاتفي Z Fold6 وZ Flip6 القادمان في أغسطس سيستخدمان ما يسمى بتقنية “Ironflex”.

على الرغم من عدم وجود وصف للتقنية نفسها، تشير القائمة إلى “لوحة عرض OLED قابلة للطي“، والتي لا تقتصر على الهواتف الذكية ولكن الأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسب المحمولة والأجهزة الذكية القابلة للارتداء. لذلك من الآمن أن نفترض أن الأمر يتعلق بالشاشات القابلة للطي.

وبالحكم من خلال لقب Ironflex، فمن المحتمل أن يكون الامر له علاقة بالمفصلة والمتانة. حيث ان العديد الهواتف القابلة للطي تواجه مشكلات بالمتانة، لذلك يبدو أن سامسونج تعالج المشكلة بتقنية جديدة واسم تسويقي جديد جذاب لها.

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