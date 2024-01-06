تكنولوجيا: ‏Honor توقع اتفاقية ترخيص براءة اختراع 5G مع Nokia

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت نوكيا اليوم أنها وقعت اتفاقية ترخيص براءة اختراع 5G مع شركة Honor. وتغطي هذه الاتفاقية “الاختراعات الأساسية للشركتين في مجال الجيل الخامس والتقنيات الخلوية الأخرى“، وفقًا للبيان الصحفي الرسمي.

تفتخر نوكيا بأنها الاتفاقية الرابعة الكبرى للهواتف الذكية التي أبرمتها خلال الـ 12 شهرًا الماضية، ويبدو أنها تبدو وكأنها شركة ترخيص براءات اختراع أكثر من أي شيء آخر.

وتقول الشركة أيضًا إن “محفظة براءات الاختراع الرائدة في الصناعة” تتكون من “حوالي 20000 عائلة براءات اختراع، بما في ذلك أكثر من 6000 عائلة براءات اختراع أُعلن أنها ضرورية لشبكات الجيل الخامس“.

على أي حال، كما كنا نتوقع، تظل الشروط الدقيقة للاتفاقية بين الشركتين سرية بينهما. ومن المثير للاهتمام أن نرى شركة Honor تختار السير في هذا الطريق، في حين أن شركة Oppo تنازعت بدلاً من ذلك مع شركة Nokia في المحاكم، مع بعض النتائج السيئة للغاية في أجزاء من أوروبا.

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