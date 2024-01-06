تكنولوجيا: مقطع جديد يكشف عن وظيفة الوقوف ذاتيًا مع سيارات Xiaomi SU7 في مرآب متعددة الطوابق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الكشف عن سيارة Xiaomi SU7 EV الأسبوع الماضي في الصين وهي متاحة بالفعل للعرض في متاجر شاومي مختارة.

تأتي سيارة Xiaomi EV الجديدة مع مجموعة من الميزات الرائعة بما في ذلك قدرات القيادة الذاتية. وظهر مقطع فيديو لوقوف سيارة SU7 بمفردها في مرآب متعدد الطوابق.

تم تجهيز SU7 بجهاز Lidar ورادار وكاميرات متقدمة لميزات القيادة الذاتية. تسير ثورة السيارات الكهربائية بشكلٍ جيد في الصين مع دخول العديد من النماذج الجديدة إلى السوق كل أسبوع.

تعد سيارة Xiaomi SU7 الجديدة فريدة من نوعها لأنها لا تأتي من شركة سيارات بل من علامة تجارية تكنولوجية.

وقد أعلنت شركة شاومي عن خططها لتصنيع السيارات الكهربائية في عام 2021 وتهدف إلى أن تكون من بين أكبر خمس شركات مصنعة للسيارات الكهربائية خلال 15 إلى 20 عامًا.

يعد فيديو ركن السيارة الذاتي جزءًا من المواد الترويجية التي أصدرتها شاومي بعد إطلاق SU7. يُظهر هذا الفيديو وقوف سيارات SU7 بشكل مستقل في مرآب سيارات متعدد الطوابق في احدى المواقع في الصين.

يُظهر الفيديو سائق سيارة SU7 وهو يقود سيارته إلى مدخل المرآب ثم ينقر على زر على شاشة المعلومات والترفيه في السيارة. بعد ذلك، قفز السائق من السيارة، ثم تحركت السيارة بشكل مستقل إلى مرآب السيارات، لتصعد المستويات المختلفة.

وتتجلى الحركة الذكية للسيارة من خلال قدرتها على المناورة أمام سيارة Audi A7 المتوقفة. واصلت السيارة حركتها حتى وصلت إلى الطابق العلوي من موقف السيارات. ثم وجدت مكانًا لوقوف السيارات ورجعت إليه.

لا تزال هناك بعض العناصر البصرية المفقودة من الفيديو. وليس من الواضح ما إذا كانت SU7 تعتمد فقط على نظام الملاحة الموجود على متنها لوقوف السيارات أو ما إذا كانت منطقة وقوف السيارات مجهزة بالفعل خصيصًا لاستيعاب مثل هذه الأنشطة.

تم تأكيد أن SU7 تأتي مزودة بوظيفة القيادة على الطريق السريع بدون استخدام اليدين ومواقف السيارات التلقائية. وتعد القيادة الذاتية في شوارع المدينة أيضًا إمكانية لـ Xiaomi SU7 عبر تحديث حزمة البرامج.

ستواصل شاومي تقديم مقتطفات من SU7 قبل دخولها إلى السوق الصينية في وقت لاحق من هذا العام.

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