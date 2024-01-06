تكنولوجيا: ثمانية ألعاب جديدة على Xbox Game Pass لشهر يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر Xbox Game Pass خدمة اشتراك يمكن للاعبين من خلالها الوصول إلى قائمة ألعاب تضم عدة مئات من العناوين مقابل رسوم شهرية قدرها 9.99 دولارًا أمريكيًا (للحاسب الشخصي) أو 16.99 دولارًا أمريكيًا (لجهاز الألعاب).
ويتم إضافة عدد قليل من الألعاب كل شهر على الخدمة. يمكن لأولئك الذين لا يريدون الحصول على اشتراك شراء وصول لمرة واحدة تتراوح من شهر إلى 12 شهرًا. حيث تقدم أمازون، على سبيل المثال، عضوية لمدة شهر واحد أو عضوية لمدة 3 أشهر.
وفي يناير 2024، ستضيف مايكروسوفت ثماني ألعاب إلى Xbox Game Pass:
- Assassin’s Creed Valhalla
- Resident Evil 2
- Close to the Sun
- Hell Let Loose
- Figment
- Super Mega Baseball 4
- We Happy Few
- Those Who Remain
هذا وبالاضافة إلى ثلاثة ألعاب قابلة للتنزيل جديدة:
- Dead by Daylight: Chucky
- Hello Neighbor 2 Anniversary Update
- Sea of Thieves: Season Ten
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