تكنولوجيا: ثمانية ألعاب جديدة على Xbox Game Pass لشهر يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر Xbox Game Pass خدمة اشتراك يمكن للاعبين من خلالها الوصول إلى قائمة ألعاب تضم عدة مئات من العناوين مقابل رسوم شهرية قدرها 9.99 دولارًا أمريكيًا (للحاسب الشخصي) أو 16.99 دولارًا أمريكيًا (لجهاز الألعاب).

ويتم إضافة عدد قليل من الألعاب كل شهر على الخدمة. يمكن لأولئك الذين لا يريدون الحصول على اشتراك شراء وصول لمرة واحدة تتراوح من شهر إلى 12 شهرًا. حيث تقدم أمازون، على سبيل المثال، عضوية لمدة شهر واحد أو عضوية لمدة 3 أشهر.

وفي يناير 2024، ستضيف مايكروسوفت ثماني ألعاب إلى Xbox Game Pass:

Assassin’s Creed Valhalla

Resident Evil 2

Close to the Sun

Hell Let Loose

Figment

Super Mega Baseball 4

We Happy Few

Those Who Remain

هذا وبالاضافة إلى ثلاثة ألعاب قابلة للتنزيل جديدة:

Dead by Daylight: Chucky

Hello Neighbor 2 Anniversary Update

Sea of Thieves: Season Ten

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