تكنولوجيا: Asus تشارك مقطع فيديو تشويقي لجهاز ASUS ROG NUC في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت ASUS من خلال مقطع فيديو تشويقي نشر على منصة X تصميم جهاز ASUS ROG NUC القادم في فعاليات معرض CES لهذا العام والذي ينافس ROG C22H الحالي.

قدمت إنتل جهاز NUC 13 Extreme العام الماضي بتصميم مصغر متكامل، ولقد إستبدلت ASUS هذا الإصدار بجهاز ROG C22H.

ويكشف الفيديو التشويقي الذي نشر من Asus عن جهاز ASUS ROG NUC القادم والذي يأتي بتصميم يستهدف الألعاب، إلا أن الإعلان التشويقي لم يقدم الكثير من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.

من جانب أخر يؤكد مقطع الفيديو التشويقي على أن جهاز ASUS ROG NUC يأتي بتصميم مدمج قوي، كما تشير التوقعات إلى أن الجهاز يضم كرت الشاشة Intel Arc.

أيضاً من المقرر أن يأتي ASUS ROG NUC بتصميم يحاكي NUC 12 Enthusiast الذي يضم الجيل 12 من معالجات Alder Lake، مع كرت الشاشة Intel Arc A770M، ومن المقرر أن تكشف Asus عن تفاصيل أكثر في معرض CES للعام 2024.

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