تكنولوجيا: هاتف Galaxy S24 Plus ينطلق برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 في الكثير من الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث سامسونج في 17 من يناير للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S24، ولقد أشارت أحدث التقارير أن سامسونج قد تطلق هاتف Galaxy S24 Plus برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 في الكثير من الأسواق.

انطلقت سلسلة Galaxy S23 في 2023 برقاقة Snapdragon 8 Gen 2 التي دعمت السلسلة كاملة في الأسواق العالمية، على عكس إستراتيجية سامسونج في السنوات السابقة، حيث تم تقسيم النماذج بين رقاقات كوالكوم و Exynos.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تخطط لدعم هاتف S24 Ultra برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 في كافة الأسواق العالمية، بينما تقدم هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus باثنان من النماذج التي تختلف في الرقاقة بين 8 Gen 3 وExynos 2400.

وتوضح أحدث التسريبات أن سامسونج قد تطلق هاتف Galaxy S24 Plus في الكثير من الأسواق العالمية برقاقة Snapdragon 8 Gen 3.

وتختلف هذه التفاصيل عما جاء في تقارير سابقة، والتي أشير فيها إلى أن نماذج Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus المميزة برقاقة 8 Gen 3 ستتوفر في أسواق محدودة، بينما تتوفر نماذج Exynos 2400 في عدد أكبر من الأسواق.

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