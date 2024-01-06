تكنولوجيا: صور حية لهاتف Galaxy S24 Ultra قبل حدث سامسونج الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت صفحة @WorkaholicDavid على منصة X اليوم صور حية لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy S24 Ultra قبل إنطلاق الحدث رسمياً هذا الشهر.

تعقد العملاق الكوري سامسونج مؤتمرها القادم في 17 من يناير لكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S24 التي شغلت عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية.

وتعود أحدث التسريبات اليوم لتسليط الضوء على إصدار Galaxy S24 Ultra بشكل خاص من خلال صور حية تؤكد تصميم هذا الإصدار برؤية واضحة.

أيضاً تؤكد الصور الحية على أن سامسونج قامت بتغيير الحواف المنحنية إلى حد ما التي قدمت في إصدار Ultra السابق، حيث تتبنى التصميم المسطح في شاشة الإصدار الجديد، مع حواف فائقة النحافة في محيط الشاشة.

وتكشف الصور الخاصة بالغطاء الخلفي للهاتف عن إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع حلقات تحيط بكل عدسة، وحجم أكبر للعدسات يؤكد الترقية التي أشير إليها في كاميرة هاتف S24 Ultra.

ولقد كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن إصدار Ultra يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 200 ميجا بيكسل، وهو مستشعر Samsung ISOCELL HP2SX الذي يعزز الوضوح ودقة التفاصيل في الصور بشكل خاص عند التصوير في الإضاءة المنخفضة.

أيضاً أشارت بعض التسريبات إلى دعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K عند معدل 120 إطار لكل ثانية، كما تقدم سامسونج هذا الإصدار بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش، ودقة عرض 1440 بيكسل، أو بجودة QHD+، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 2600 nit.

ولقد أكدت العديد من التقارير على خطط سامسونج لدعم هاتف Ultra برقاقة Snapdragon 8 Gen 3، لتعزيز تعدد المهام في هذا الإصدار ودعم تشغيل الألعاب بكفاءة، أيضاً من المقرر أن ينطلق الهاتف بواجهة One UI 6.1 ونظام تشغيل Android 14، كما تستهدف سامسونج التركيز على تقنية الذكاء الإصطناعي في هذا الإصدار.

المصدر

اعلان





