شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز فضائي جديد.. مركبة هندية لمراقبة الشمس تصل إلى وجهتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت المركبة الفضائية الهندية لمراقبة الشمس إلى وجهتها، مما يمثل إنجازا فضائيا آخر، بعد الهبوط الناجح لمركبة فضائية، بالقرب من القطب الجنوبي للقمر العام الماضي.

المركبة الفضائية "اديتيا-إل1" التي انطلقت في سبتمبر الماضي، وصلت إلى نقطة تبعد 1.5 مليون كيلومتر (932 ألف ميل) عن الأرض، طبقا لوكالة الفضاء الهندية اليوم السبت.

الأرض والشمس

ويعد الموقع جزء من مسافة تصل إلى 150 مليون كيلومتر بين الأرض والشمس.

وأصبحت الهند أول دولة تتمكن من إنزال مركبة فضائية، بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، في عام 2023، بعد أن انتهت محاولة روسيا للهبوط على سطح القمر في نفس المنطقة بالفشل، بسبب عطل في المحرك.