تكنولوجيا: خاتم Rollme R1 الذكي ينطلق بمميزات لمراقبة صحة المستخدم وسعر جيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق خاتم Rollme R1 بشكل رسمي اليوم وهو أحدث خاتم ذكي يأتي بعدد من المميزات لمراقبة صحة المستخدم، مع سعر 230 دولار.

يدعم خاتم Rollme R1 الذكي تتبع ومراقبة نشاط المستخدم الرياضي، مع قياس مستوى التوتر، وجودة نوم المستخدم، كما يبدأ الخاتم الذكي بمراقبة وقت الراحة المحدد من الساعة 10 مساءاً وحتى الساعة 8 صباحاً، لذا يدعم مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم.

أيضاً يدعم خاتم Rollme R1 الذكي قياس معدل ضربات القلب كل نصف ساعة بشكل تلقائي، كما يمكن رصد معدل ضربات القلب يدوياً في الوقت الفعلي.

وتؤكد الشركة على أن الخاتم الذكية يدعم إستشعار حرارة الجلد، ونسبة تشبع الأكسجين في الدم، ويأتي الخاتم الذكي بتطبيق مصاحب على الهاتف يدعم عرض البيانات التي تم جمعها.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 23 mAh، والتي تدعم إستمرار عمل الخاتم الذكي على مدار 7 أيام، كما يأتي Rollme R1 بحافظة لدعم الشحن اللاسلكي والتي تضم بطارية بقدرة 400 mAh لدعم شحن الخاتم حتى 20 مرة.

أيضاً يتميز الخاتم بتصميم من نانو سيراميك مع طبقة من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما يدعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويتوفر الخاتم بمقاسات تتراوح بين 16 إلى 22، مع اثنان من الإختيارات في الألوان هما الأبيض والأسود.

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