تكنولوجيا: رقاقة هواوي Kirin 9006C تتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر وبعملية تصنيع TSMC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت هواوي جهاز الحاسب الدفتري Qingyuan L450 خلال الفترة الماضية في السوق الصيني برقاقة Kirin 9006C التي ترتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر، ولقد كشف تقرير جديد عن أن الرقاقة تم إنتاجها عبر TSMC.

إختلفت التقارير السابقة حول الشركة المصنعة لرقاقات العملاق الصيني هواوي، إلا أن عملية تفكيك لجهاز Qingyuan L450 أجريت عبر موقع “Tech Insights” أكدت على أن رقاقة Kirin 9006C تم تصنيعها عبر شركة TSMC على عكس الكثير من التوقعات السابقة.

وتشير التقارير إلى أن هواوي تعتمد على مخزون سابق للشركة من الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر التي تم إنتاجها من TSMC.

من جانب أخر أشارت بعض التقارير إلى أن هواوي تعمل على تطوير الشرائح الخاصة بالشركة التي ترتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر، إلا أن هواوي لم تكشف عن تفاصيل دقيقة حول خططها حتى الآن.

يذكر أن هواوي توقفت عن تطوير الشرائح الخاصة بالشركة نتيجة للقيود التي فرضت من الولايات المتحدة الأمريكية والتي حظرت دفع الإمدادات الخاصة بتصنيع الرقاقات لشركة هواوي، إلا أن العملاق الصيني تسعى للعودة للمنافسة من جديد في الأسواق خلال الفترة القادمة.

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