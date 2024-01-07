شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يمكن أن نتوقع من التكنولوجيا المالية الأوروبية فى عام 2024؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 2023 كان عاما مليئًا بالتحديات بالنسبة لقطاع التكنولوجيا المالية حيث ارتفعت أسعار الفائدة وانخفض التمويل، ما أدى إلى استمرار التحول في التركيز من النمو إلى الربحية، لكن ماذا يخبئ عام 2024؟ هل سيحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في الصناعة؟ هل سيرتفع التمويل؟ ما هي القطاعات التي سوف تزدهر؟

الشركات الناشئة قال دون جينسل هو الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Holland FinTech، وهي نظام بيئي مستقل يربط بين الأشخاص والمنظمات في سلسلة القيمة المالية، "لقد كانت لعبة الذكاء الاصطناعي التوليدي هي قصة عام 2023، لكنها لم تكن الحدث الأفضل لهذا العام، لتأثيرها المحدود على التكنولوجيا المالية وعلى العمليات التجارية الفعلية، وفي عام 2024، سنرى بعض حالات الاستخدام الأولى للذكاء الاصطناعي التوليدي، كذلك في السنوات المقبلة، سنرى أيضًا تأثير قانون الذكاء الاصطناعي، وكيفية امتثال الشركات له.

وأضاف "يعد جزء الامتثال هذا أيضًا موضوعًا هاما، حيث أن العديد من الشركات مشغولة بالامتثال للوائح وتجنب المخاطر، ما يعني أنه لن يتم تنفيذ العديد من المشاريع"."أتوقع في العام المقبل عددًا قليلاً جدًا من الشركات الناشئة الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية بسبب التشريعات ومحدودية رأس المال وانخفاض البطالة، لكن على الجانب الآخر من الأمور، أعتقد أن التكنولوجيا التنظيمية ستصل إلى أعلى المستويات بسبب المتطلبات التنظيمية".

مراقبة الترميز

وقال جيسون ميكولا هو ناشر مجلة Fintech Business Weekly، التي تقدم تحليلًا متعمقًا للاتجاهات والقصص في مجال الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة: " عودة الانضباط المالي كانت متأخرة، وهي تزيل نماذج الأعمال غير المستدامة التي كانت تعتمد على رأس المال الرخيص، مشيرا أن أحد الآثار الجانبية الإيجابية لتسريح العمال هو تحرير المواهب ذات الكفاءات العالية التي يمكن إعادة تخصيصها لمؤسسات أكثر إنتاجية أو لتشكيل شركات ناشئة جديدة.

وفيما يتعلق بالمواضيع المحددة لعام 2024، قال " أراقب "الترميز"، وهو أحدث تجسيد للعملات المشفرة، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي". "على الرغم من أن تقنية الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية والمالية ليست جديدة، فإن أحدث جيل من الذكاء الاصطناعي التوليدي يشكل فرصًا ومخاطر على حد سواء للمؤسسات المالية.

المواهب التكنولوجية

فيما ترى أنجيليك سكوتن المسؤولة بأحد المنصات المالية، أن عام 2024 هو العام الذي سيحتاج فيه قادة شركات التكنولوجيا المالية ومؤسسو الشركات الناشئة إلى طرح "أسئلة وجودية" على أنفسهم حول المواهب.

وأضافت "على الرغم من الدفع نحو الذكاء الاصطناعي، لم تكن هناك أي تطورات و/أو حلول رائدة تحرك الأمور، آمل أن يكون عام 2024 هو العام الذي تبدأ فيه التكنولوجيا المالية في الانتقال من كرة القدم من الدرجة الثالثة يوم السبت إلى مستوى دوري أبطال أوروبا، وأن تبدأ بالفعل تغييرًا تحويليًا. ليس فقط مع الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضًا مع كيفية إدارة وبناء الأعمال."

وقالت إن أزمة المواهب بالإضافة إلى تطبيع التمويل، يواجه المديرون التنفيذيون والمؤسسون أسئلة وجودية: كيف يمكنني تنظيم عملي للوصول إلى مستوى دوري أبطال أوروبا واللعب فيه؟ كيف يمكننا حقا دمج التنوع في التفكير؟ كيف يمكننا العمل بشكل أفضل مع الزملاء الذين لديهم توقعات مهنية مختلفة، وبناء أفضل فريق؟

وأوضحت "إذا لم تتمكن الشركات من معالجة الجزء المتعلق بالموهبة، وهو ما يمثل تحولا في العقلية، فلن تتمكن من الانتقال إلى نوع التحول الذي من شأنه أن يخدم المجتمع بشكل أفضل على مدى السنوات العشرين المقبلة."

وقالت إن التوظيف القائم على المهارات، مع وجود أشخاص يفكرون بشكل استباقي في كيفية استخلاص القيمة وتقديم دعم أفضل للشركات والصحة المالية للمستهلكين، سيقرر ما إذا كانوا سيتقدمون أم لا.

توقعات الذكاء الاصطناعي

من جهة أخرى يعتقد "جيروين دي بيل" هو مؤسس مجموعة Fincog الاستشارية للتكنولوجيا المالية، أن عام 2024 سيظل صعبا بالنسبة للقطاع - وأن إدراك أن الذكاء الاصطناعي ليس هو الحل لكل شيء، على سبيل المثال "قبل بضع سنوات فقط، كنا نحاول مساعدة الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على جمع الأموال، ولم يرى سوى عدد قليل جدًا من المستثمرين قيمة في ذلك، الآن بعد أن أصبح الأمر ملموسًا بواسطة OpenAI، بدأ الأمر يأخذ اتجاها آخر.

وأضاف: "قد يكون عام 2024 هو العام الذي تعود فيه التوقعات إلى الواقع ويدرك السوق أنه ليس الحل لكل شيء"."عندما نبدأ في فهم نقاط القوة والضعف لديها، يمكننا تطوير رؤية أكثر دقة لإمكانياتها في إيجاد حلول ملموسة في مجال التكنولوجيا المالية."

وتوقع دي بيل أن تستمر المدفوعات بشكل قوي وستظل حلول التحول الرقمي الخلفية والطبقة الوسطى والأساسية التي تخدم المؤسسات المالية الحالية مثل مديري الأصول والثروات والبنوك قوية أيضًا.

دعم مجتمع الأعمال

وقالت كوني دورستجن هو مستشار موثوق في مجال التكنولوجيا المالية ومدير غير تنفيذي في شركة fintech VC Augmentum المدرجة في المملكة المتحدة، إنها ترى معيارًا جديدًا للاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية والذي سيتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، مضيفة :" يتطلب هذا استثمارًا حكيمًا وصبورًا، ليؤتي ثماره في النهاية للمستثمرين والمؤسسين وفرقهم وعملائهم، حيث لا يزال السوق موجودًا، في الواقع ينمو كل عام مع ارتفاع التكاليف ويصبح التحول الرقمي أمرًا لا مفر منه حقًا.

وقالت: "لقد حاول العديد من شاغلي الوظائف الابتكار بأنفسهم وفشلوا، غالبًا ما يكون من الصعب إدارة الاستثمارات المباشرة لنفس السبب الثقافي ولكن على نحو متزايد، تعد عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات مع الإعداد الماهر، كما هو الحال في العلاقات على غرار البائعين، طريقة رائعة للمضي قدمًا لكل من اللاعب الحالي واستراتيجية قوية "للتعلم والنمو" لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، لذلك أي شيء يتعلق بالتعامل بين الشركات (B2B) يدعم مجتمع الأعمال ويزيد الكفاءة أو اتخاذ القرار باستخدام أدوات (AI) ذات الحجم المناسب وبناء مسارات دفع بديلة هو أمر ملائم للغاية وجذاب في عام 2024.