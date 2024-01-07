تكنولوجيا: هاتف Tecno CL6 الجديد يحصل على شهادة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Tecno مؤخرًا عن هاتفي Tecno Spark 20 Pro+ و Tecno Pop 8 لبعض الاسواق المختلفة. وبعد ان ظهر هاتف جديد من الشركة ضمن قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الأخيرة مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، فيبدو أن الشركة تنتقل إلى قطاع مختلف من السوق.

يأتي هذا الهاتف الذكي الجديد تحت اسم CL6 ويتميز بدعم اتصال 4G. علاوةً على ذلك، سيحمل الهاتف بطارية بسعة 4900 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 70 واط.

سيأتي الهاتف الذكي مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. ومع ذلك، قد يكون هناك إصدارات تخزين أخرى أيضًا، ولكن في الوقت الحالي تم تأكيد هذا الإصدار فقط.

يلقي مخطط الملصق بعض الضوء على تصميم Tecno CL6، وهو مألوف تمامًا مع Tecno Spart 20 Pro+ الذي تم إطلاقه مؤخرًا. كما يبدو أن الهاتف الذكي مزود بكاميرا خلفية رباعية مع فلاش LED.

ومع ذلك، هناك تغيير طفيف في التصميم الخلفي لـ Tecno CL6 إذا قارناه مع Tecno Spark 20 Pro+. فقد أصبح موضع فلاش LED المزدوج الآن عند منفذ الاتصال، ويبدو أن الهاتف الذكي الجديد يتميز بدعم شبكة WiFi مزدوجة النطاق و Bluetooth و NFC.

نتوقع المزيد من التفاصيل في المستقبل القريب عبر مصادر رسمية وغير رسمية.

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