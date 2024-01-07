تكنولوجيا: دراجة Fiido Kidz تصل لأول مرة كأول دراجة كهربائية في العالم مزودة بأدوات تحكم أبوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Fiido دراجة كهربائية جديدة والتي يطلق عليها اسم Fiido Kidz، وتقول الشركة انها اول دراجة كهربائية في العالم مزودة بأدوات تحكم أبوية.

تحتوي الدراجة الجديدة على دواسة الوقود أيضًا. ومع ذلك، يجب أن يكون الآباء قادرين على تقييد الوصول إلى الميزة في تطبيق Fiido للهاتف الذكي الخاص بهم.

يمكن أيضًا تشغيل وإيقاف وضع النبض، وهو ما يعادل مساعدة الدواسة لدى الدراجة، والذي يبدأ لبضع ثوانٍ عندما يكون الراكب قادرًا على زيادة قوة الدفع الكافية، وبالتالي مساعدته على تعلم كيفية الحفاظ على توازنه.

علاوةً على ذلك، تم تصنيف الدراجة لسرعة قصوى متغيرة تبلغ 5-12 كيلومترًا في الساعة أو 3.1-7.4 ميل في الساعة، والتي يمكن ضبطها أيضًا في التطبيق، كما هو الحال مع تشغيل الطاقة أو إيقاف تشغيلها حالة.

وبذلك، فإن Fiido واثقة من أن دراجة Kidz يمكن أن تعمل أيضًا كدراجة دفع تقليدية بكتلة إجمالية تبلغ 7.2 كجم أو 15.9 رطلًا على الرغم من بنيتها المصنوعة من الألومنيوم القوي.

وبالمثل، تم تصميم المحرك المسنن والقابض لتقليل المقاومة، حتى بالنسبة لمستخدمي الحد الأدنى الموصى به للعمر (سنتان) في أي من أوضاع الدراجة الثلاثة.

تقدر Fiido أن بطارية Kidz “المبتكرة” ستستمر في العمل لمدة 4 ساعات تقريبًا لكل شحنة، على الرغم من أن ذلك ينخفض ​​إلى 1-2 ساعة تحت الحمولة القصوى، وهي 80 كجم أو 176.4 رطلاً.

تتوفر الدراجة الكهربائية Fiido Kidz بسعر كامل قدره 599 دولارًا أمريكيًا، وقد تم تخفيض سعرها حاليًا إلى 399 دولارًا أمريكيًا لفترة محدودة.

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