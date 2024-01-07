تكنولوجيا: ساعة Amazfit Cheetah Pro الذكية تحصل على ميزات جديدة في التحديث الأخير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Amazfit تحديثًا لساعة Cheetah Pro الذكية. وقد تم إطلاق نموذج التشغيل الجديد المزود بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج في شهر يونيو الماضي إلى جانب نسختين قياسيتين من الساعة الذكية بوجوه ساعة مستديرة ومربعة.

ووصل التحديث السابق لساعات Cheetah الذكية في شهر نوفمبر بأدوات مثل تشغيل مقاييس الطاقة، وقوالب التدريب على وضع تشغيل المسار، ومفتاح للتحكم في إعادة الاتصال التلقائي لسماعات الرأس.

والآن، يوفر التحديث الجديد لجهاز Cheetah Pro مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة لجهاز Pro.

أولاً، يمكنك الآن عرض الاتجاهات في الوقت الفعلي لملسار عند القيام بأنشطة الرياضات الشتوية المختلفة، بما في ذلك التزلج على الثلج والتزلج على الجليد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة تنبيهات في الوقت الفعلي بناءً على أداء الجري الخاص بك إلى صفحة البيانات لتسهيل تتبع أدائك في لمحة. وكما رأينا في التحديث الأخير للساعات الذكية T-Rex Ultra وFalcon، يمكن الآن عرض بيانات مسافة الجري على المسار إما بالأمتار أو بالياردات.

يمكن لمستخدمي Amazfit Cheetah Pro تنزيل آخر تحديث في تطبيق Zepp من قسم الملف الشخصي، واختيار ساعتك الذكية واختيار “التحقق من وجود تحديثات“.

كما تشير الشركة في منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن مالكي الساعات الذكية Cheetah (المستديرة) وCheetah (المربعة) يمكن أن يتوقعوا تلقي التحديث قريبًا، على الرغم من عدم تقديم تاريخ محدد.

المصدر

اعلان





