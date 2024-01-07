تكنولوجيا: ‏Pixel Launcher يتيح لك الآن البحث عن مربعات الإعدادات السريعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر ديسمبر الماضي، تم الكشف عن ان بحث Pixel Launcher يظهر على لوحة الإعدادات السريعة. الآن، يتم طرح الإصدار الأول من هذه الميزة على نطاق واسع.

عند البحث عن إعداد نظام في Pixel Launcher، ستظهر QS Tile بشكل متجانس. وهي تفاعلية تمامًا مع القدرة على التبديل بين التشغيل/الإيقاف أو فتح اللوحات، مثل الإنترنت وتسجيل الشاشة و Screen Cast. ستقوم الصفحة الرئيسية بفتح اللوحة الرئيسية على شاشة كاملة.



يمكنك البحث عن Wi-Fi (الذي يعرض لوحة الإنترنت)، ونقطة الاتصال، والبلوتوث، ووضع الطائرة، والوصول إلى الكاميرا، والوصول إلى الميكروفون، والمحفظة، والمصباح اليدوي، ووظيفة عدم الإزعاج، والوضع الداكن، والعديد من الوظائف الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن البحث سيُظهر المربعات التي لم تضعها في الإعدادات السريعة.

لن يعرض Pixel Launcher مربعات الإعدادات السريعة التابعة لجهات خارجية أو خارج النظام، مثل الرفاهية الرقمية أومسجل جوجل أو الآلة الحاسبة.

تعتمد هذه الميزة على الطريقة التي يعرض بها Pixel Launcher بالفعل بعض الإعدادات، مثل Wi-Fi وبلوتوث، لتحل محلها وتقدمها مضمنة مع المفاتيح.



تم طرح هذه الميزة مؤخرًا عبر تحديث من جانب الخادم على هواتف Android 14 QPR1 و QPR2 التجريبية، بالإضافة إلى Pixel Fold والحاسب اللوحي.

ومع ذلك، فإن التكرار المباشر اليوم لا يُظهر مربعات الإعدادات السريعة في الجزء العلوي من الشاشة، وهي تظهر بالقرب من الجزء السفلي كجزء من قسم “من تطبيقاتك“. على هذا النحو، قد لا تلاحظ هذه الميزة الجديدة حتى تقوم بالتمرير لأسفل/تجاهل لوحة المفاتيح.

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