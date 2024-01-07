تكنولوجيا: سامسونج تسجل علامة تجارية جديدة بعنوان “Ironflex”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الكوري سامسونج حقوق الملكية الفكرة لعلامة تجارية جديدة بعنوان “Ironflex” والتي تعود إلى تقنية تقترن بالهواتف القابلة للطي.

تستعد سامسونج لإطلاق حدث “Galaxy Unpacked” في 17 من شهر يناير الجاري، والذي تكشف فيه سامسونج عن سلسلة Galaxy S24، بينما تقدم سامسونج الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي الذي يتضمن Galaxy Z Fold 6 وZ Flip 6 في وقت لاحق هذا العام.

ولقد سجلت العملاق الكوري علامة تجارية جديدة بعنوان “Ironflex” في مكتب حقوق الملكية الفكرية في كوريا الجنوبية، على أن تقترن هذه العلامة التجارية بالهواتف القابلة للطي.

وتوضح التقارير أن علامة “Ironflex” التجارية قد تقترن بشاشات OLED القابلة للطي، لذا من المتوقع أن تستهدف سامسونج التركيز على تطوير تقنية الشاشة في إصدارات Galaxy Z.

من جانب أخر لم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر حول “Ironflex”، إلا أن التوقعات تشير إلى أن سامسونج تتجه إلى التركيز على قوة تصميم الهواتف الذكية القابلة للطي لمقاومة الخدوش، وتجعد الشاشة، مع تصميم أقوى لمفصل الشاشة يستمر بعمر إفتراضي أطول.

يذكر أن التفاصيل التي جاءت حتى الآن أكدت على أن هواتف Galaxy Z Fold 6 وFlip 6 تنطلق لاحقاً هذا العام بحجم أكبر في الشاشة، كما يأتي إصدار Flip القادم بحجم أكبر في الشاشة الخارجية.

المصدر

اعلان





