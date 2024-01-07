تكنولوجيا: أحدث الصور الحية لهاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت التقارير السابقة إلى خطط شاومي لضم إصدار Ultra لسلسلة Xiaomi 14 هذا العام، ولقد رصدت اليوم صور حية تقدم نظرة على تصميم Xiaomi 14 Ultra المرتقب.

قدمت شاومي في شهر أكتوبر الماضي سلسلة هواتف Xiaomi 14 التي تضمنت الإصدار الرئيسي وإصدار Pro، ولقد أكدت التفاصيل السابقة على خطط الشركة لإطلاق إصدار Ultra قريباً.

وقبل أن تؤكد شاومي على إطلاق هذا الإصدار بدأت التسريبات في الكشف عن صور لهاتف Xiaomi 14 Ultra، حيث رصد الهاتف في صور حيه أثناء معاينة آداء الكاميرة، حيث يظهر الهاتف في حافظة تحجب بعض التفاصيل في تصميم الهاتف.

وتكشف الصور الحية عن عدسات periscope في الجانب الأيمن في وحدة الكاميرة إلى الأسفل، أيضاً يمكن مقارنة هذا الإصدار بهواتف Xiaomi 14 Pro وVivo X100 Pro، كما يتميز الهاتف في الصور الحية المسربة بإطار يحاكي Xiaomi 13 Ultra.

أيضاً يظهر الهاتف بملصق على الغطاء الخلفي مع رموز “N1″ ،“P2″ وأيضاً “EU”، ولقد أوضحت التفاصيل التي جاءت عبر Xiaomiui أن رمز “N1” يعود إلى هاتف مميز بعلامة Leica التجارية، وهو ما يؤكد التوقعات حول أن هذا الإصدار هو 14 Ultra.

من جانب أخر يشير رمز “P2” إلى أن الهاتف هو نموذج أولي من الهاتف، بينما يشير رمز “EU” إلى أن الإصدار يستهدف السوق الأوروبي، لذا من المتوقع أن ينطلق Xiaomi 14 Ultra للأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن يتميز إصدار Ultra بتصميم دائري لوحدة الكاميرة، بإعدادات رباعية، كما أشارت تسريبات سابقة من “Digital Chat Station” إلى أن هاتف 14 Ultra يضم مستشعر Sony LYT 900 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري وميزة العدسات المتغيرة.

كما يضم الهاتف كاميرة telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرة بعدسات periscope بدقة 50 ميجا بيكسل، وأيضاً كاميرة بعدسات فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن شاومي تخطط لإطلاق هاتف Xiaomi 14 Ultra بشكل رسمي في شهر أبريل، على أن تقدم جهاز Xiaomi Pad 7 اللوحي خلال الحدث.

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