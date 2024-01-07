تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن أول وحدة تحكم في الألعاب مطورة لمنصة “Gaming Hub” في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت العملاق الكوري سامسونج أول وحدة تحكم في الألعاب لدعم منصة “Gaming Hub”، ومن المقرر أن تقدم سامسونج وحدة التحكم في فعاليات معرض CES للعام 2024.

صمم برنامج “Gaming Hub” بالتعاون بين سامسونج والشركات المصنعة لإكسسوارات الألعاب لتطوير ملحقات مخصصة لشركة سامسونج بمعايير الجودة والآداء المحددة من سامسونج.

وتدعم منصة “Gaming Hub” السحابية المستخدمين في تشغيل الألعاب المختلفة على أجهزة تلفاز سامسونج مباشرة دون الحاجة إلى توصيل جهاز حاسب أو منصة ألعاب.

أيضاً تقدم منصة “Gaming Hub” السحابية العديد من الإختيارات لبث الألعاب تشمل ألعاب خدمة Xbox Game Pass، وAmazon Luna، وGeForce Now وغيرها من خدمات بث الألعاب.

كما تدعم منصة سامسونج السحابية بث المحتوى من خدمات اليوتيوب، وSpotify، وأيضاً Twitch، ولقد طورت سامسونج وحدة التحكم في الألعاب الجديدة بتصميم يحاكي إصدار Xbox لتحسين تجربة المستخدم في الألعاب.

ومن المقرر أن تقدم سامسونج عرض حي لوحدة التحكم في الألعاب الجديدة خلال فعاليات معرض CES للعام 2024، حيث يأتي ذراع التحكم في الألعاب بعمر شحن يصل إلى 40 ساعة، مع ميزة الإتصال عبر تقنية البلوتوث التي تدعم إستجابة سريعة لتشغيل الألعاب بسلاسة، على أن يتوفر ذراع التحكم بسعر 50 دولار.

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