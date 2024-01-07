تكنولوجيا: Acer تكشف عن جهاز Acer Swift X 14 بمعالج Intel Core Ultra في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer في فعاليات معرض CES للعام 2024 عن تحديث جهاز Acer Swift X 14 الذي يأتي بمعالج Intel Core Ultra من سلسلة Meteor Lake، مع كرت الشاشة RTX 4070.

انطلق جهاز Swift X 14 (SFX14-72G) الجديد من Acer في معرض CES، مع أجهزة Swift Go 14 وGo 16، ويأتي Swift X 14 بتصميم يحاكي Acer Swift X 14 للعام 2023، لذا تستهدف Acer هذا العام التركيز على ترقية التكوينات الداخلية للجهاز.

ويتميز Acer Swift X 14 للعام 2024 بمعالج Intel Core Ultra من سلسلة H من معالجات Meteor Lake، كما يأتي أعلى نموذج بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPPDR5X، مع سعة تخزين 1 تيرابايت.

كما يأتي جهاز Acer Swift X 14 هذا العام بكرت شاشة RTX 4070 وهي ترقية كبيرة لإصدار العام الماضي الذي جاء بكرت الشاشة RTX 4050.

أيضاً تدعم الشركة جهاز Acer Swift X 14 ببرنامج “NVIDIA Studio” مثبت مسبقاً لتحسين الآداء في إنشاء المحتوى.

ويتميز Acer Swift X 14 بشاشة OLED بحجم 14.5 إنش، وأبعاد 16:10، وجودة عرض 2.8K، كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث 120 Hz.

كما تدعم Acer هذا الإصدار بمعايير Delta E<2 لتعزيز العرض في الشاشة، مع تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، مع نسبة سطوع 500 nit، كما تدعم الشاشة معايير “VESA DisplayHDR TrueBlack 500”.

ويضم هذا الإصدار كاميرة بدقة QHD، وتدعم تقنية “Acer PurifiedView”، و Purified 2.0 لتعزيز جودة الصورة والصوت بتقنية الذكاء الإصطناعي.

وللإتصال يأتي جهاز Acer Swift X 14 باثنان من منافذ USB C Thunderbolt، وفتحة لقارئ MicroSD، ومخرج HDMI 2.1، مع دعم تقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث LE، ومن المقرر أن يتوفر Acer Swift X 14 (SFX14-72G) في شهر مارس بسعر 1752 دولار.

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