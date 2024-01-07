علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Acer تكشف عن جهاز Acer Swift X 14 بمعالج Intel Core Ultra في معرض #CES2024

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer في فعاليات معرض CES للعام 2024 عن تحديث جهاز Acer Swift X 14 الذي يأتي بمعالج Intel Core Ultra من سلسلة Meteor Lake، مع كرت الشاشة RTX 4070.

انطلق جهاز Swift X 14 (SFX14-72G) الجديد من Acer في معرض CES، مع أجهزة Swift Go 14 وGo 16، ويأتي Swift X 14 بتصميم يحاكي Acer Swift X 14 للعام 2023، لذا تستهدف Acer هذا العام التركيز على ترقية التكوينات الداخلية للجهاز.

ويتميز Acer Swift X 14 للعام 2024 بمعالج Intel Core Ultra من سلسلة H من معالجات Meteor Lake، كما يأتي أعلى نموذج بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPPDR5X، مع سعة تخزين 1 تيرابايت.

كما يأتي جهاز Acer Swift X 14 هذا العام بكرت شاشة RTX 4070 وهي ترقية كبيرة لإصدار العام الماضي الذي جاء بكرت الشاشة RTX 4050.

أيضاً تدعم الشركة جهاز Acer Swift X 14 ببرنامج “NVIDIA Studio” مثبت مسبقاً لتحسين الآداء في إنشاء المحتوى.

ويتميز Acer Swift X 14 بشاشة OLED بحجم 14.5 إنش، وأبعاد 16:10، وجودة عرض 2.8K، كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث 120 Hz.

كما تدعم Acer هذا الإصدار بمعايير Delta E<2 لتعزيز العرض في الشاشة، مع تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، مع نسبة سطوع 500 nit، كما تدعم الشاشة معايير “VESA DisplayHDR TrueBlack 500”.

ويضم هذا الإصدار كاميرة بدقة QHD، وتدعم تقنية “Acer PurifiedView”، و Purified 2.0 لتعزيز جودة الصورة والصوت بتقنية الذكاء الإصطناعي.

وللإتصال يأتي جهاز Acer Swift X 14 باثنان من منافذ USB C Thunderbolt، وفتحة لقارئ MicroSD، ومخرج HDMI 2.1، مع دعم تقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث LE، ومن المقرر أن يتوفر Acer Swift X 14 (SFX14-72G) في شهر مارس بسعر 1752 دولار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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