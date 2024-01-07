تكنولوجيا: Acer تطلق Acer Predator X34 X بمعدل تحديث 240 Hz للألعاب #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer في مؤتمرها الذي عقد في CES 2024 عن شاشة الألعاب Acer Predator X34 X المميزة بتقنية OLED ومعدل تحديث 240 Hz.

قدمت Acer شاشة Predator X34 X اليوم كبديل بحجم أصغر لشاشة Predator X39 التي قدمت اليوم أيضاً في معرض CES 2024.

وتتميز شاشة Predator X34 X بجودة عرض UWQHD أو بدقة 3440 في 1440 بيكسل، كما تنطلق بإنحناء 800R، وإستجابة سريعة عند 0.01 مللي ثانية، وتدعم الشاشة تدرج لوني بنسبة 99% من ألوان DCI-P3.

ولدعم تجربة مميزة في الألعاب تدعم Acer الشاشة بتقنية AMD FreeSync Premium لخفض تمزق الصورة، كما تدعم شاشة Predator X34 X معدل تحديث 240 Hz.

أيضاً تدعم الشاشة معايير VESA DisplayHDR True Black 400، ونطاق ديناميكي أكبر 50 مرة، مع تحسينات أفضل 4 مرات مقارنة بمعايير DisplayHDR 1000، وتدعم الشاشة سطوع 400 nit.

وتدعم الشاشة إخراج محتوى بدقة 1440 بيكسل بمعدل 100 Hz عبر منافذ HDMI، ومن المقرر أن تتوفر شاشة Acer Predator X34 في الربع الثاني من 2024 بسعر 1299 يورو.

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