تكنولوجيا: Acer تقدم Acer Predator X39 بلوحة OLED بتصميم منحني وسعر 1449 يورو #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer في فعاليات مؤتمر CES للعام 2024 عن شاشة Acer Predator X39 المخصصة للألعاب، والمميزة بتقنية OLED، وتصميم منحني وتنطلق بسعر 1449 يورو.

تتميز شاشة Predator X39 بلوحة OLED بحجم 39 إنش، ودقة عرض 3440 في 1440 بيكسل، وتصميم فائق الإتساع منحني 800R.

وتدعم الشاشة معدل تحديث 240 Hz، كما تتميز بإستجابة سريعة عند 0.01 مللي ثانية، أيضاً تنطلق الشاشة بتقنية AMD FreeSync Premium التي تعمل على خفض تمزق الصورة.

كما تدعم شاشة Predator X39 المخصصة للألعاب تغطية من ألوان DCI-P3 بنسبة 99%، وتأتي بمعايير VESA DisplayHDR True Black 400.

أيضاً تدعم الشاشة الشحن العكسي بقدرة 90 W عبر منفذ USB C مدمج، كما تضم الشاشة مفتاح KVM الذي يدعم المستخدم في التبديل بين اثنان من الأجهزة المتصلة.

ومن المقرر أن تتوفر Acer Predator X39 في الربع الثاني من 2024 بسعر 1449 يورو في السوق الأوروبي، أي يرتفع سعر الشاشة بقيمة 200 يورو عن شاشة Predator X34 X.

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