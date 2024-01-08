تكنولوجيا: شاشة Acer Predator Z57 تنطلق بتقنية Mini LED بعدد 2304 منطقة تعتيم #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Acer عن جيل جديد من الشاشات المخصصة للألعاب اليوم خلال فعاليات CES 2024، والتي تتضمن شاشة Acer Predator Z57 التي تنطلق بتقنية Mini LED بعدد 2304 من مناطق التعتيم، ودعم كامل لأجهزة الألعاب PlayStation 5 وXbox Series X.

تتميز شاشة Predator Z57 بحجم 57 إنش، وتقنية Mini LED، وتصميم منحني 1000R، بلوحة IPS ومناطق تعتيم تصل إلى 2304 جزء، ويصل السطوع في الشاشة إلى 1000 nit، كما تدعم الشاشة معايير VESA DisplayHDR 1000.

أيضاً تدعم الشاشة تدرج لوني بنسبة 98% بمعايير DCI-P3، كما تدعم معايير DisplayHDR 600، وتتميز Predator Z57 بدقة عرض 7680 في 2160 بيكسل، أو بجودة عرض DUHD، وأبعاد 32:9، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz مع منصات الألعاب PlayStation 5 وXbox Series X.

ومن المقرر أن تطلق Acer شاشة Predator Z57 للبيع في الأسواق بدءاً من الربع الثاني من 2024 بسعر 2399 يورو في السوق الأوروبي.

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