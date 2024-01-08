تكنولوجيا: شاشة Predator X34 V3 المخصصة للألعاب تأتي بتقنية Mini LED وسعر 849 يورو #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Acer اليوم عن شاشة Predator X34 V3 المخصصة للألعاب بتقنية Mini LED وسعر 849 يورو في معرض CES.

تتميز شاشة Acer Predator X34 V3 بتقنية IPS مع إضاءة خلفية Mini LED، كما تأتي الشاشة بتصميم منحني 1500R، على أن يعزز الإنحناء عمق التجربة المميزة للألعاب في الشاشة.

وتنطلق شاشة Predator X34 V3 بدقة عرض 3440 في 1440 بيكسل، أو بجودة عرض UWQHD، كما تتميز الشاشة بأبعاد 21:9.

أيضاً تدعم شاشة الألعاب معدل تحديث 180 Hz، ومن المقرر أن تدعم إضاءة Mini LED الخلفية تعزيز سطوع الشاشة والتباين مع تعتيم ولون أسود غامر في الشاشة.

ومن المقرر أن تنطلق شاشة Predator X34 V3 في السوق الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024، على أن تتوفر الشاشة بسعر 849 يورو.

يذكر أن الشاشة تضم 2 من المكبرات الصوتية بقدرة 5 W، ومنفذ DisplayPort 1.4، و2 من منافذ HDMI 2.0، ومنفذ USB C، كما تأتي بوحدة VESA للتثبيت على الحائط، وتدعم ضبط الإرتفاع، والتدوير، وأيضاً الإمالة.

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