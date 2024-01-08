تكنولوجيا: Acer تطلق تحديث Acer Swift Go 16 بمعالجات Intel Meteor Lake في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer اليوم عن تحديث Acer Swift Go 16 الذي ينطلق بمعالجات Intel Meteor Lake، ويدعم تقنية Wi-Fi 7.

يتميز جهاز Acer Swift Go 16 بشاشة OLED بحجم 16 إنش وجودة عرض 3.2K أو بدقة 3200 في 2000 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، وسطوع 500 nit.

أيضاً يتميز الجهاز بدعم معايير DisplayHDR 500، مع تغطية ألوان بنسبة 100% بمعايير DCI-P3، كما تؤكد Acer على أن الجهاز يدعم حتى 10 ساعات في عمر البطارية.

وتتميز شاشة جهاز Swift Go 16 بمعدل تحديث 60 Hz، ويدعم الإتصال اللاسلكي بتقنية Wi-Fi 7، وتقنية البلوتوث 5.3 وLE.

كما يدعم Acer Swift Go 16 معايير Intel Evo، ويتوفر الجهاز بمعالجات Intel Core Ultra 7 155H وCore Ultra 5 125H، مع كرت الشاشة Intel Arc، وهي مواصفات تدعم الألعاب الخفيفة.

ويأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت في سعة NVMe SSD، ويمكن زيادة السعة عبر فتحة NVMe.

كما يضم Swift Go 16 اثنان من منافذ Thunderbolt 4.0، ومنفذ HDMI 2.1، وفتحة لقارئ بطاقة ذاكرة micro SD، أيضاً يأتي الجهاز باثنان من منافذ USB-A، ومن المقرر أن تكشف Acer لاحقاً عن سعر الجهاز وموعد توفره في الأسواق.

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