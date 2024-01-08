تكنولوجيا: Acer تطلق Predator Connect T7 أول جهاز راوتر بتقنية Wi-Fi 7 في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Acer في معرض CES 2024 عن Predator Connect T7 وهو أول أجهزة الراوتر المميزة بتقنية Wi-Fi 7 بسعر 299 دولار.

إستبدلت Acer جهاز Predator Connect W6 الذي أطلق في فعاليات CES 2023 بتقنية Wi-Fi 6E بإصدارها الجديد Predator Connect T7 الذي ينطلق بميزة دعم تقنية Wi-Fi 7.

ويأتي Predator Connect T7 بتصميم لا يتضمن هوائيات ظاهرة، كما أن الجهاز ينطلق بتصميم أنيق وبسيط بشريط إضاءة في الجهة الأمامية، مع شعار Predator باللون الرمادي، مع شرائط إضاءة في الجزء العلوي.

ويأتي الجهاز باثنان من منافذ Ethernet، أي أقل من الإختيارات المقدمة في Predator Connect W6، كما يضم Predator Connect T7 منفذ USB C، ويدعم الجهاز تقنية Multi-Link Mesh من كوالكوم، وبرمجيات Hybrid QoS، كما يتوافق مع محرك Intel Killer Prioritisation.

أيضاً يمكن ضبط جهاز الراوتر والتحكم من خلال تطبيق Predator Connect Utility الذي يضم محرك “Trend Micro Home Network Security”.

يذكر أن Acer لم تكشف عن سعر جهاز Predator Connect T7 أو موعد توفره في الأسواق، ومن المقرر أن تكشف الشركة عن هذه التفاصيل لاحقاً.

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