تكنولوجيا: جهاز الراوتر Acer Predator Connect X7 5G CPE ينطلق رسمياً في فعاليات #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Acer اليوم بشكل رسمي جهاز الراوتر Predator Connect X7 5G CPE والذي يأتي بتصميم يحاكي Predator Connect T7 الذي قدم أيضاً في فعاليات CES 2024.

يتميز Predator Connect X7 بدعم شبكات 5G، كما تقدم Acer هذا الإصدار باللون الأسود، ويدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 7 BE11000 بنطاق ترددي ثلاثي على غرار Predator Connect T7.

ويمكن لهذا الإصدار أن يدعم إنشاء إتصال بتقنية Wi-Fi 7 عبر إشارة 5G، لذا يدعم الراوتر المستخدم في إنشاء شبكة Wi-Fi منزلية بالكامل دون الحاجة إلى أجهزة ثانوية.

ويدعم Predator Connect X7 5G CPE الإتصال المزدوج عبر شبكات 5G وإتصال إنترنت تقليدي عبر Ethernet، كما تؤكد Acer على أن جهاز راوتر 5G يدعم موازنة التحميل وتخطي أخطاء فشل الإتصال.

ويتميز هذا الإصدار أيضاً بدعم برنامج hybrid QoS، ويتكامل مع محرك “Intel Killer Prioritisation”، وتطبيق Acer Predator Connect Utility، وTrend Micro Home للحماية، ومن المقرر أن تكشف Acer عن سعر هذا الإصدار لاحقاً وموعد توفره في الأسواق.

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