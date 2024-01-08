تكنولوجيا: ‏Jackery تقدم روبوت بأربع عجلات والذي يعد بالاستخدام الفعال للطاقة الشمسية #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد أصبح سوق محطات الطاقة الآن متنوعًا تمامًا، حيث يتم عرض عدد من المنتجات من مختلف الشركات المصنعة.

وفي معرض CES، قدمت Jackety مرة أخرى Mars Bot، وهو عبارة عن روبوت يعمل كمحطة طاقة، مزود بألواح شمسية مدمجة وأربع عجلات.

وعلى ما يبدو، يمكن الاستفادة من الطاقة الشمسية بكفاءة خاصة من خلال التتبع مع هذا الروبوت.

يتتبع Mars Bot الخلايا الشمسية بكفاءة. وللقيام بذلك، فإنه يتعرف تلقائيًا على الزاوية التي يكون فيها ضوء الشمس أقوى، حيث تتغير زاوية سقوط ضوء الشمس على مدار اليوم وأيضًا على مدار العام.

تستخدم Jackery خلايا شمسية قابلة للتمديد، مما يوفر مساحة كبيرة جدًا. ويؤثر حجم المنطقة الشمسية بشكل كبير على الحد الأقصى من الطاقة الكهربائية التي يمكن توليدها.

يبلغ وزن الروبوت 70 كيلوغرامًا، وتبلغ أبعاده 1140 × 815 × 810 ملم، على الأقل وفقًا للمواصفات.

يقال إن الحد الأقصى لطاقة الإخراج هو 3000 واط، في حين أن الحد الأقصى لإنتاج الطاقة الشمسية يبلغ 600 واط.

ومع 5000 واط في الساعة، يمكن للبطاريات المدمجة أن تزود المستهلكين المتطلبين بالطاقة الكهربائية لفترات طويلة من الزمن. بالإضافة إلى المقابس، يوجد أيضًا منافذ USB من النوع A وType C.

لم تقدم Jackery أي تفاصيل أخرى بخصوص تاريخ الإصدار أو السعر حتى الآن. ونظرًا لسعة التخزين العالية وحدها، فمن المرجح أن يكلف Mars Bot الآلاف من الدولارات.

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