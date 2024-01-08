تكنولوجيا: ملحقات الشحن اللاسلكي ESR Qi2 ستظهر لأول مرة في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ESR لإطلاق ملحقات الشحن اللاسلكي ESR Qi2 في حدث CES الوشيك هذا العام. ويبدو ان الشركة ستساعد مستخدمي أندرويد على الاستفادة من إمكانات أحدث هواتفهم الذكية بطريقة مماثلة من خلال دعم Qi2 في منتجاتها لأول مرة.

أشارت الشركة إلى أن هذه الملحقات قادرة على تحقيق نفس السرعات القصوى البالغة 15 واط مثل نظيراتها من MagSafe. قد يدمج بعضها أيضًا نظام التبريد CryoBoost الداخلي الخاص بشركة ESR.

ومع ذلك، لم تحدد الشركة المصنعة بعد نوع الشحن اللاسلكي الجديد و/أو ملحقات MagSafe التي ستقدمها إلى معرض CES 2024.

وسيتعين على الحاضرين المهتمين زيارة معرضها في الجناح رقم 50759 في مركز Venetian Expo Center في الفترة من 9 يناير إلى 12.

وفي الوقت نفسه، لا تزال العلامة التجارية تقدم خصمًا بنسبة 20% على مجموعتها الحالية على esrgear.com بالرمز NEWGEAR لفترة محدودة.

المصدر

اعلان





