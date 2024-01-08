تكنولوجيا: جهاز NanoPi R2S Plus يصل لأول مرة كجهاز حاسب بلوحة واحدة وسعر معقول #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة FriendlyElec جهاز NanoPi R2S Plus، وهو خليفة جهاز NanoPi R2S. وفي حين أن NanoPi R2S Plus يصل بعد ما يقرب من عام من NanoPi R2S، فإنه يحتفظ بشريحة Rockchip RK3328 الأخيرة.

على هذا النحو، يحتوي NanoPi R2S Plus على أربعة أنوية لوحدة المعالجة المركزية ARM Cortex-A53 من الداخل، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Mali-450 MP2.

وبالتالي، من المرجح أن يتطابق الحاسب المدمج ذو اللوحة الواحدة مع الأداء الأولي لـ NanoPi R2S.

وبالمثل، يحتوي NanoPi R2S Plus على جيجابايت واحدة من الذاكرة العشوائية DDR4، مع ذاكرة داخلية eMMC بسعة 32 جيجابايت. ومع ذلك، هناك فتحة بطاقة MicroSD من الطراز الأصلي مخصصة لإضافة المزيد من سعة التخزين.

بالإضافة إلى ذلك، قامت FriendlyElec بالتبديل من وحدات تحكم RTL8211E إلى RTL8211F Realtek Ethernet وأضافت الإدخال/الإخراج التالي:

Debug UART واحد

مفتاح M.2 إلكتروني (SDIO Wi-Fi) واحد

منفذ USB 2.0 من النوع A

منفذ USB من النوع C (5 فولت /2 أمبير )

ولسوء الحظ، جاءت تحسينات الإدخال/الإخراج هذه على حساب موصل GPIO ذي العشرة سنون الذي كان موجودًا في NanoPi R2S.

على اي حال، تبلغ أبعاد الجهاز 58 × 58 ملم، ويبدأ سعره حاليًا من 30 دولار.

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