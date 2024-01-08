تكنولوجيا: سوني تؤكد خططها للتوسع بتجربة الألعاب على أجهزة الحاسب والهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد “كينشيرو يوشيدا” المدير التنفيذي لشركة سوني على خطط الشركة القادمة للتوسع بتجربة ألعاب PlayStation على أجهزة الحاسب والهاتف وأيضاً السحابية.

ولقد أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سوني أن PlayStation لن يكون منتج رئيسي للشركة خلال الفترة القادمة، حيث ستتيح الشركة للمستخدمين تجربة الألعاب على أجهزة الحاسب أو الهواتف الذكية والسحابية.

كما أشار “كينشيرو يوشيدا” في تصريحاته إلى هدف الشركة لدعم اللاعبين من مستخدمي أجهزة الحاسب بميزة تشغيل ألعابهم المفضلة، كما سيتمتع اللاعبين بالحرية في تجربة ألعابهم المفضلة في أماكن مختلفة.

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