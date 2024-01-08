تكنولوجيا: شاومي تقدم قارئ إلكتروني جديد عالي الدقة يعتمد على نظام أندرويد #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي جهاز قارئ إلكتروني جديد والذي سيتم عرضه في سوقها المحلي في الصين.

يعتمد هذا الجهاز على شاشة E Ink Carta 1200 بكثافة بكسلات تبلغ 300 نقطة في البوصة، والتي من المفترض أن تضمن جودة تشغيل عالية.

وتبلغ دقة الشاشة 1680 × 1240، حيث يبلغ قياس اللوحة سبع بوصات قطريًا. يمكن تعديل شدة الإضاءة الخلفية في 32 مستوى ويمكن أيضًا تكييف درجة حرارة اللون حسب التفضيلات الشخصية.

يزن الجهاز 166 جرامًا فقط، وهو مزود بمستشعر لاكتشاف المحاذاة. ويمكن إجراء التنقل ليس فقط عبر شاشة اللمس، ولكن أيضًا عبر أزرار مخصصة، مما يعني أنه ليس من الضروري الوصول إلى أي مكان غريب لقلب الصفحات رقميًا.

وفيما يتعلق بالمواصفات التقنية، يعتمد الجهاز على نظام Android 11، بينما تبلغ الذاكرة العشوائية 2 جيجابايت ومساحة التخزين الداخلية 64 جيجابايت.

يمكن الاتصال بالشبكات اللاسلكية في نطاقي 2.4 و 5 جيجاهرتز. كما ان اتصال بلوتوث 5.2 متاح أيضًا.

ويقال إن البطارية التي تبلغ سعتها 1200 مللي أمبير تدوم حتى 40 ساعة بشحنة واحدة، بينما يوفر الغلاف المغناطيسي بطارية إضافية تبلغ سعتها 1950 مللي أمبير.

يأتي القارئ الإلكتروني الجديد الآن في الصين بسعر 200 دولار. لا يوجد معلومات حول الإطلاق العالمي بعد.

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