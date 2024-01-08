تكنولوجيا: ‏Xreal تقدم جهاز Xreal Air 2 Ultra والذي يعد بديل متوسط التكلفة لجهاز Vision Pro من أبل #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Xreal، والمعروفة باسم Nreal سابقًا، نظارة واقع معزز جديدة في معرض CES 2024. وعلى ما يبدو، فإن الجهاز سيكون بديل ميسور التكلفة لنظارة Vision Pro من أبل.

وحسبما ورد، فإن نظارة Xreal Air 2 Ultra الجديدة تعيد التتبع المكاني 6DoF وتتبع اليد، إلى جانب مجال رؤية أوسع يبلغ 52 درجة و 42 بكسل لكل درجة الحدة ضمن عبوة تيتانيوم 80 جرام.

وكل هذه المواصفات قادمة مع جهاز يبلغ سعره 699 دولارًا فقط مقارنةً بسعر 3499 دولارًا لـ Vision Pro.

على عكس نظارات الواقع المختلط المستقلة، تحتاج نظارة Air 2 إلى أن يتم تشغيلها بواسطة وحدة حوسبة خارجية، مثل الهاتف الذكي أو الحاسب أو وحدة Xreal Beam، عبر USB-C.

علاوةً على ذلك، فإن Air 2 Ultra تؤكد على قدرات الحوسبة المكانية 6DoF، مما يعني أنها يمكن تعيين الكائنات الافتراضية إلى العالم الحقيقي أثناء التجول.

يتم تمكين ذلك من خلال مستشعرات البيئة ثلاثية الأبعاد الأمامية المزدوجة، بالإضافة إلى معالجات Qualcomm Snapdragon الموجودة على Samsung Galaxy S23 أو S22 أو iPhone 15 أو أي جهاز Mac أو Windows يمكنه تشغيل مشغل Xreal Nebula.

إذا كنت تمتلك Xreal Beam بالفعل، فيمكنك أيضًا توصيل Air 2 Ultra لتجربة 3DoF مع تشغيل الفيديو أو الألعاب. ومن الغريب أن الشركة لا تخطط لدعم المزيد من الهواتف الذكية في الوقت الحالي، ولكنها تقوم بإعداد وحدة حوسبة مخصصة جديدة لتتماشى مع Air 2 Ultra في مرحلة ما.

بإلإضافة إلى ذلك، تدعم الطبقة الأمامية لجهاز Air 2 Ultra ثلاثة مستويات للتعتيم الكهربائي لزيادة الانغماس (دون الحاجة إلى درع مادي)، بالإضافة إلى تقنية الصوت الاتجاهي لتحسين الخصوصية والميكروفونات المزدوجة للتفاعل الصوتي.

ستجد نفس لوحات Sony micro OLED القديمة بدقة 1080 بكسل لكل عين، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز (90 هرتز في الوضع ثلاثي الأبعاد) وسطوع يصل إلى 500 نتس في المتر المربع (250 نتس في المتر المربع في الوضع ثلاثي الأبعاد).

وأضافت Xreal أن هذه النظارات يمكنها عرض شاشة افتراضية ثنائية الأبعاد على مسافة تعادل 154 بوصة من مسافة 13 قدمًا، وأنها “معتمدة من TÜV Rheinland لدقة الألوان، وراحة العين، والضوء الأزرق المنخفض، والاستخدام الخالي من الوميض“.

تتوفر Xreal Air 2 Ultra بسعر 699 دولارًا للطلب المسبق الآن، وإذا اشتريت Nreal Light منذ فترة، فمن المرجح أن تكون مؤهلاً للحصول على خصم قدره 100 دولار.

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