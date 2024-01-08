تكنولوجيا: تسريبات مصورة رسمية تكشف عن ألوان جديدة لهاتف Samsung Galaxy S24 Ultra مع التصميم #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج أخيرًا لتقديم هواتف سلسلة Galaxy S24. وسيتمكن المشترون من حجز هاتف Galaxy S24 Ultra في 17 يناير 2024، ومن المحتمل أن يكون لديهم الاختيار بين إجمالي سبعة ألوان على متجر سامسونج عبر الإنترنت.

وقد تم بالفعل رصد درجتين مختلفتين من اللون الرمادي بالإضافة

إلى اللون الأرجواني والأصفر في الصور الرسمية.

تم نشر هذه الصور عبر الإنترنت لأول مرة بواسطة المسرب الشهير إيفان بلاس، وهي تؤكد الألوان التي ترددت بالشائعات سابقًا.

وعلى الرغم من أن الصور الصحفية ليست عالية الدقة بشكل خاص، إلا أنه يمكن التعرف بوضوح على اللون البرتقالي والأخضر والأزرق، مع ظهور اللونين الأخيرين إلى حد ما بألوان الباستيل.

وبالنسبة للتصميم، تبدو حافة الشاشة السوداء رفيعة بشكل متساوٍ من جميع الجوانب الأربعة، ولكنها محاطة بإطار سميك نسبيًا.

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