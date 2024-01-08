تكنولوجيا: جهاز The Withings BeamO عبارة عن مقياس حرارة الكل في واحد وتخطيط القلب وسماعة الطبيب #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنضم شركة Withings إلى معرض CES هذا العام بأداة تحظى بالكثير من الاهتمام في مجال التكنولوجيا الصحية. ففي معرض CES 2024، تعرض الشركة شيئًا يسمى BeamO، وهي أداة تشخيصية شاملة تتبع خطى مقياس الحرارة الحالي الخالي من التلامس.

سيخبرك الجهاز، والذي يُطلق عليه اسم “BeamO”، والذي يبلغ سعره 250 دولارًا، بمدى شعورك بالدفء (أو عدمه)، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتشغيل مخطط كهربية القلب (ECG) أحادي الاتجاه، وحتى بمثابة سماعة طبيب رقمية.

عند وضع هذا الجهاز على صدرك، يمكنك الاستماع إلى الأصوات التي يصدرها قلبك، ومن ثم يمكنك إرسال الملف إلى طبيبك لمزيد من التحليل.

يمكنك التنقل بين ميزات الجهاز باستخدام وحدة التحكم بعصا التحكم، مما يتيح لك الاختيار بين تخطيط القلب/مستوى الأكسجين في الدم وسماعة الطبيب ومستشعر درجة الحرارة اللاسلكي.

وعلى الرغم من الشاشة المستقلة، ستحتاج إلى استخدام التطبيق المصاحب لإرشادك لاستخدام سماعة الطبيب، نظرًا لأنه من الصعب تقديم هذا التوجيه أثناء حملها على صدرك. ولا داعي للقلق بشأن عمر البطارية أيضًا، حيث تقول الشركة إن BeamO سيستمر لعدة أشهر في كل مرة بشحنة واحدة.

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