تكنولوجيا: وصول وحدة التحكم المنزلية الذكية الخشبية من Mui إلى حملة تمويل Kickstarter غدًا مع انطلاق معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرضت شركة Mui أول لوحة تحكم منزلية ذكية خشبية لها في حدث CES عام 2019، وكانت الشركة تعمل على إصدار الجيل الثاني منذ عام على الأقل.

ولكن، أخيرًا، يبدو أن لوحة Mui الجديدة ستكون شيئًا يمكنك طلبه، ونأمل أن نحصل عليه قبل نهاية عام 2024.

ومثل اللوحة الأصلية، فإن لوحة Mui الجديدة عبارة عن سطح خشبي حساس للمس يتيح لك التحكم في الأجهزة الذكية حولك.

وعندما لا يتم استخدامها، تبدو وكأنها حافة خشبية صغيرة، ولكن عندما تنقر عليها، تضيء الشاشة. وهي تشبه إلى حد ما إصدارًا راقيًا وأقل إزعاجًا من Nest Hub.

يتم تطبيق ضوابط المنزل الذكي، مثل ضبط منظمات الحرارة، وتشغيل الأضواء، وقفل الأبواب، وتشغيل الشاحن لسيارتك الكهربائية والمزيد.

ولعل التغيير الأكثر أهمية في هذه اللوحة الجديدة هو أنها تعمل مع Matter، وهو معيار المنزل الذكي الذي قد يحظى بدعم واسع بما يكفي ليكون ناجحًا في النهاية.

لذا، على الرغم من أنه من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ذلك على فائدة الجهاز، فمن المحتمل أن يكون أكثر توافقًا مع منزلك الذكي مقارنة بالمنزل الأصلي.

على الرغم من حقيقة أن الجيل الثاني من لوحة Mui Board قيد العمل منذ فترة، إلا أن الشركة تقول إنه لن يتم شحنها حتى نهاية عام 2024.

لكن حملة Kickstarter للجهاز ستفتح في صباح يوم 8 يناير مع سعر اللوحة 499 دولارًا. يبدو ان أحدث منتجات Mui وكأنه أحد منتجات CES الكلاسيكية من شركة صغيرة، وهو شيء ذو تصميم جميل وميزات مثيرة للاهتمام ليس من المضمون أن يكون شيئًا منطقيًا للعديد من الأشخاص.

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