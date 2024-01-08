تكنولوجيا: سامسونج تطلق أجهزة عرض Premiere لأول مرة والتي تحول أي سطح إلى شاشة تفاعلية #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج أيضًا أجهزة عرض جديدة لإتمام تشكيلة المسرح المنزلي الخاصة بها. ففي معرض CES 2024، تمتلك الشركة أربعة إصدارات Premiere جديدة للاختيار من بينها، وفي حين أن Premiere 8K و Premiere 5 هما الأكثر إثارة للاهتمام، فإن التشكيلة الكاملة لهذا العام تحصل على ميزة تسمى Lightwarp والتي تحول أي كائن أو سطح إلى شاشة تفاعلية.

تقول سامسونج أن هذه هي المرة الأولى التي يتوفر فيها رسم خرائط الإسقاط خارج البيئة المهنية وفي الأجهزة المخصصة للمستهلكين.

يتيح لك الجهاز عرض أي محتوى على أي سطح، بما في ذلك لوحة معلومات قابلة للتخصيص مليئة بالأدوات الذكية للساعة والطقس والمزيد.

وتقول الشركة إنك ستتمكن من النقر على جهاز العرض للتفاعل معه، مستشهدة بأمثلة مثل الكتابة على الملاحظات اللاصقة أو لعب لعبة على الطاولة.

لا يوجد الكثير من التفاصيل المتاحة حتى الآن، ولكن من المفترض أن نحصل على مزيد من المعلومات، ونأمل أن نحصل على عرض توضيحي خلال حدث CES بعد أن تم الإعلان عن أجهزة العرض.

ستحصل أيضًا مجموعة أجهزة العرض من سامسونج لعام 2024 على مركز الألعاب الخاص بالشركة. وسيتيح لك ذلك الوصول إلى آلاف الألعاب بدون جهاز ألعاب. كما يمكن استخدام الأربعة جميعًا كمكبرات صوت ذكية دون الحاجة إلى تشغيل شاشة العرض.

تصف شركة سامسونج جهاز Premiere 5 الجديد بأنه “جهاز عرض الليزر الثلاثي الأكثر إحكاما في العالم، حيث يبلغ ارتفاعه 7.9 بوصة وعرضه 5.4 بوصة وعمقه 5.4 بوصة، ويزن أيضًا 3.7 رطل فقط، لذلك يمكن إعادة وضعه بسهولة المساحة الخاصة بك.

علاوةً على ذلك، يتميز Premiere 5 بمفتاح متعدد الوظائف يتيح تبديل الوضع والاتصال بالهاتف المحمول وميزة إيقاف تشغيل الشاشة.

يحافظ هذا العنصر الأخير على تشغيل الصوت أثناء تعطيل العناصر المرئية، ويمكنك أيضًا عكس شاشة الهاتف الذكي بسهولة عن طريق النقر على الجهاز على جهاز العرض.

لم تعلن شركة سامسونج عن أي تفاصيل بخصوص الأسعار والتوفر، ولكن هذا أمر معتاد بالنسبة لمعرض CES.

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