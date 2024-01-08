تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن جهاز مكبر 990D soundbar في فعاليات معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج عن جهاز مكبر 990D soundbar المميز بمنفذ HDMI 2.1 ويدعم إخراج عبر ممر 4K عند 120 لدعم منصات الألعاب وأجهزة بث.

قدمت سامسونج في فعاليات CES للعام 2024 جهاز مكبر HW-Q990D الصوتي الذي يأتي بلغة تصميم تحاكي جهاز HW-Q990C مع تغيير في منفذ HDMI 2.1.

ويدعم المكبر الصوتي تقنية “Dolby Atmos” في الصوتيات اللاسلكية، بقنوات 11.1.4، لهذا يعد الإختيار الأقوى في المسرح المنزلي.

ويتضمن هذا الإصدار عدد من المميزات تشمل وضع خاص للإستماع، والذي يعمل على تعطيل جميع محركات التشغيل الأمامية، والإعتماد فقط على المكبرات الخلفية بهدف عدم إزعاج المحيطين من العائلة.

كما يأتي الجهاز بنمط “Party Play” الذي يعمل على خلق توازن بين الصوتيات في جهاز الساوند بار والمكبرات الصوتية والسماعات الخلفية، لتعزيز مزج الصوتيات في إعدادات كل عنصر.

وتتضمن إصدارات سامسونج الأخرى من سلسلة أجهزة Q للعام 2024 اثنان من الأوضاع الصوتية، وتشمل أجهزة Q910D وQ800D وQ730D، كما تدعم السلسلة كاملة مساعد جوجل الرقمي ومساعد Alexa إلى جانب Bixby، مع دعم Chromecast وAirPlay.

من جانب أخر يمكن تحليل الصوتيات في Q990D عبر معالج NPU والذي يعزز إنتاج نغمات مثالية عبر تنعيم النغمات الحادة ونغمات الجهير.

كما تعود سامسونج في فعاليات CES لإطلاق Q-Symphony الذي يقدم لأجهزة تلفاز سامسونج إعدادات صوتية تتوافق مع غرف المعيشة.

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