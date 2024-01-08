تكنولوجيا: سامسونج تقوم بتحديث شاشتها الذكية التي تعمل بدون جهاز حاسب لمعرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتمتع سامسونج دائمًا بحضور كبير في معرض CES 2024 في لاس فيغاس، وهذا العام ليس استثناءً. فقد كشفت الشركة عن تحديث لمجموعتها الحالية من الشاشات الذكية.

يعد هذا تحديثًا متواضعًا لشاشة Smart Monitor M8 العام الماضي، والتي كانت مليئة بالميزات بالفعل. ويتطلع هذا الجهاز إلى الاحتفاظ بالعديد من المواصفات نفسها من إصدار 2023، بدءًا من الدقة وحتى الكاميرا القابلة للفصل. ومع ذلك، كانت هناك بعض تحديثات البرامج.

تتميز الشاشة الذكية M80D بلوحة مقاس 32 بوصة مع دقة 4K وجميع أنواع الأجراس والصفارات عالية التقنية.

ومن المثير للاهتمام هو أنه يمكنك استخدام الشاشة بدون جهاز حاسب أو جهاز ألعاب. ولكن هذا لا يعني أنه جهاز حاسب كامل المواصفات في حد ذاته.

تتضمن المهام المستقلة مكالمات فيديو عبر كاميرا الويب القابلة للفصل وبث المحتوى من مقدمي خدمات مثل Netflix وPrime Video. تحتوي الشاشة أيضًا على Gaming Hub من سامسونج، حتى تتمكن من بث جميع أنواع العناوين عبر السحابة.

وأخيرًا، هناك تطبيقات مستقلة للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية ومعالجة النصوص وواحد للوصول إلى مقاييس اللياقة البدنية.

كان الجيل السابق من M8 Smart Monitor يتباهى بالفعل ببعض الميزات التي عملت دون استخدام جهاز حاسب، ولكن هذا الإصدار الجديد يرفع الأمور إلى مستوى أعلى.

يمكنك أيضًا الحصول على وظيفة HDR10+ ومكبرات صوت مدمجة ثنائية القناة وبلوتوث للاتصال مباشرة بالأدوات الذكية الأخرى، مثل الأجهزة القابلة للارتداء.

كما أن هناك أداة تتيح لك إرسال الصور والنصوص بسرعة من أجهزة سامسونج الأخرى، مثل هواتف Galaxy الذكية وأجهزة الحواسب المحمولة، إلى الشاشة. كما أنها تتكامل ايضًا مع Galaxy Buds لتقديم تجربة تشبه الصوت المحيطي بأقل قدر من الكمون.

سيكون هذا الطراز متاحًا في وقت ما من هذا العام، لكن سامسونج لم تصدر تفاصيل عن الأسعار.

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