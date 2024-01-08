تكنولوجيا: سامسونج تقدم Music Frame: مكبر صوت يتوافق مع تلفاز Frame الخاص بك #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح تلفاز The Frame من سامسونج جزءًا أساسيًا من مجموعة الترفيه المنزلي الخاصة بها منذ ظهور المنتج لأول مرة في عام 2017.

وقد قامت الشركة بترقية الجهاز عدة مرات على مر السنين، ولكن في معرض CES 2024 في لاس فيغاس، كشفت سامسونج عن ملحق صوتي جديد لمرافقة التلفار.

يطلق على هذا المنتج اسم Music Frame (HW-LS60D)، وهو عبارة عن مكبر صوت لاسلكي يقوم بمهمة مزدوجة كديكور منزلي أيضًا.

ومع ذلك، لا تحتوي هذه الوحدة على شاشة، ولكنها تحتوي بدلاً من ذلك على صور مطبوعة أو أعمال فنية ستحتاج إلى تبديلها يدويًا. ومع ذلك، فإن الفكرة الأساسية هي نفسها: قطعة من معدات المسرح المنزلي على شكل لوحة فنية.

يدعم مكبر الصوت صوت Dolby Atmos ويستفيد من تقنية SpaceFit من سامسونج لمعايرة الصوت في الغرفة. كما تقول الشركة إن الجهاز يحتوي على “نطاق صوت شعاعي واسع” حتى يتمكن من تقديم صوت عالي الجودة أينما كنت تجلس حوله.

يتوافق Music Frame مع تقنية Q-Symphony من سامسونج التي تستخدم مكبرات صوت التلفاز بالإضافة إلى أي معدات صوتية إضافية للمسرح المنزلي لتعزيز جودة الصوت بشكل عام.

يمكن استخدام الجهاز كمكبر صوت مستقل يعمل بتقنية Bluetooth أو Wi-Fi أو كجزء من إعداد المسرح المنزلي إلى جانب تلفاز سامسونج أو مكبر الصوت.

يمكنك أيضًا تثبيت اثنين منهم على جانبي تلفاز Frame كزوج استريو أو استخدام الجهاز كمكبر صوت خلفي أو حتى كمضخم صوت.

يأتي الجهاز جاهز للتثبيت على الحائط ويحتوي على حامل مدمج إذا كنت تفضل وضعه على الطاولة. ولا توجد معلومات عن الأسعار أو مدى توفر Music Frame حتى الآن.

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