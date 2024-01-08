تكنولوجيا: LG تقدم أول جهاز تلفاز لاسلكي بتصميم شفاف في فعاليات معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود شركة LG لفعاليات معرض CES هذا العام بعدد من التقنيات والمنتجات الجديدة التي تتضمن أول جهاز تلفاز لاسلكي في العالم بتصميم شفاف وشاشة OLED.

تتجه الشركات المصنعة لأجهزة التلفاز والشاشات إلى تبني تصميم شفاف للإصدارات الجديدة التي تنطلق في معرض لاس فيجاس، ولقد إستعرض سامسونج نماذج لشاشات بتقنية MicroLED وتصميم شفاف، بينما أعلنت LG عن أول جهاز تلفاز في العالم بتصميم شفاف لاسلكي وشاشة OLED.

ولقد انطق جهاز التلفاز الجديد من LG بعنوان OLED T، وهو الأول من أجهزة تلفاز OLED بتصميم شفاف، وبدقة 4K ويدعم الإتصال اللاسلكي للصوتيات ومحتوى الفيديو.

ويضم جهاز التلفاز شاشة للتباين تدعم الإنزلاق داخل صندوق في قاعدة الشاشة، ويمكن خفض أو رفع الشاشة عبر الضغط على زر مخصص في الجزء السفلي.

كما تدعم LG الجهاز بشريحة Alpha 11 لتقنية الذكاء الإصطناعي، على أن تعزز الشريحة آداء الشاشة في كرت الشاشة بنسبة 70%، مع آداء أسرع بنسبة 30%.

أيضاً تطلق LG جهاز OLED T مع صندوق “Zero Connect” الذي قدم للمرة الأولى مع M3 OLED في العام الماضي، ويمكن لجهاز LG الجديد الإتصال مع جميع أجهزة البث، ومنصات الألعاب.

وتتضمن قاعدة جهاز التلفاز مكبر صوتي firing، كما يتميز الجهاز بإضاءة خلفية يمكن إضاءتها لوضع شفاف أكثر، وتؤكد LG على أن الجهاز سيتوفر بإختيار للتثبيت بشكل مستقل أو على الحائط.

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