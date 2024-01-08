تكنولوجيا: ‏Govee تقدم برنامج دردشة آلي يقوم ببرمجة الأضواء الذكية الخاصة بك نيابةً عنك #CES2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تقم Govee بالكشف عن مجموعة AI Sync Box Kit المطورة و Neon Rope Light 2 في معرض CES 2024 فحسب، بل قامت ايضًا بالكشف عن برنامج دردشة آلي مخصص.

وعلى الرغم من أنه لم يكن متاحًا للاختبار في معرض CES Unveiled، وهو حدث معاينة الوسائط الذي يقام قبل يومين منافتتاح معرض CES، إلا أنه سيتم دمج برنامج AI Lighting Bot في تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالشركة، حيث ستتمكن من إقناعه بالتوليد باستخدام مدخلات اللغة الطبيعية، على غرار ChatGPT.

وكما نرى بمقطع الفيديو المفهومي لـ Govee، من الواضح أنه سيصدر تصميمات الإضاءة وينقلها إلى مصابيح Govee الخاصة بك، سواء كانت نقاط إضاءة أو شرائط أو أي شيء آخر.

وفي أحد الأمثلة في فيديو Govee، طلب أحد المستخدمين تأثير إضاءة مستوحى من Barbie Dreamhouse للأضواء الخارجية والأضواء الموجهة، والتي تتموج بعد ذلك بين ظلال مختلفة من درجات اللون.

بالطبع، ستحتاج إلى المزيد من شرائط الإضاءة لتحقيق رؤى إضاءة ذكية أكبر، ويبدو ان Govee على استعداد للالتزام بالجيل الثاني من Neon Rope Light 2.

وأوضح متحدث باسمها أنها ستوفر الآن انتقالات إضاءة أكثر سلاسة ومقاطع انحناء مطورة و مصنوعة من مادة أكثر مرونة، والتي من المفترض أن تكون أسهل في التشكيل حول الأثاث والزوايا وحتى في الأشكال.

ستتمكن أيضًا من تخصيص تأثيرات الإضاءة الخاصة بحبل النيون بسهولة أكبر أيضًا. كما يمكن لتطبيق Govee تطبيق تأثيرات الإضاءة من خلال قطاعات مختلفة باستخدام كاميرا هاتفك الذكي والتعرف على الشكل، ونأمل أن يستحضر رؤية الإضاءة الذكية لديك بشكل أفضل.

سيكون Neon Rope Light 2 أيضًا متوافقًا مع Matter عند إطلاقه في النصف الأول من عام 2024. وأخيرًا، ستكون AI Sync Box Kit 2 متوافقة مع HDMI 2.1 وستدعم دقة تصل إلى 8K وإخراج الفيديو بدقة 4K عند 120 هرتز.

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